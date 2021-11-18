首都南遷高雄？　許智傑力薦遷衛武營變「藝術森林總統府」

記者呂晏慈／台北報導

首都是否南遷議題再度浮上檯面，民進黨立委許智傑18日在立法院質詢時，強力推薦總統府南遷至高雄鳳山衛武營，可以結合寬廣的腹地、藝術文化中心等，建立兼顧莊嚴、浪漫、親民的「藝術森林總統府」；對此，總統府秘書長李大維回應，將會把意見帶回去「慎重參考」。

▲總統府秘書長李大維至立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案，許智傑會中問及，總統府是否有南遷計畫？李大維回應，目前為止沒有聽到有這樣的建議。

許智傑隨即表示，建議總統府內部可以研究一下，因為中央長年政經發展過度集中在中北部，導致人口不斷往北遷移，目前近700萬人口集中在台北、新北、基隆，所佔土地面積卻只有台灣6.7％，因此應該遷都到高雄鳳山衛武營，亦可藉此移除總統府威權的象徵。

許智傑還說，總統府南遷到衛武營的優點多，該地不僅腹地寬廣，佔地47公頃，周邊安全縱深充足，且現在還有藝術文化中心，可以取名為「藝術森林總統府」，兼顧莊嚴、浪漫、親民。對此，李大維回應，非常感謝委員的建議，將會帶回參考，近期台積電也在高雄蓋新廠，政府花了很多心力，努力說服台積電選擇高雄，這對高雄的經濟會有很大的幫助，這意見會帶回去「慎重參考」。

代理主持會議的民進黨立委何志偉幫腔說，現在在南部有這樣的呼聲，而台北市的社子島也有一樣的呼聲，相關書面回應請審慎思考。