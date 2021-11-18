拜登談台獨「讓他們自己決定」　顧立雄：呼應蔡英文國慶四個堅持

▲國安會秘書長顧立雄至立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平會談落幕，拜登會後被媒體問及台灣獨立議題時，先回應「『它』是獨立的，『它』自己做決定」，後又澄清美國不鼓勵獨立，但鼓勵按照《台灣關係法》，「這是我們正在做的，讓他們自己決定」；對此，國安會秘書長顧立雄18日在立法院備詢時說， 拜登兩度提出「台灣人民自己決定」，呼應總統蔡英文國慶演說「四個堅持」，這是一個很強烈的訊息。

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案，國民黨立委葉毓蘭會中關注，拜習會之後，對於美中台關係，府方要如何因應？顧立雄回應，在拜習會之後，拜登在接受兩次採訪有不同的講法，但兩講法有個共同點，就是「台灣人民自己決定」，他解讀，這是一個很強烈的訊息，也呼應蔡英文國慶「四個堅持」談話中「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途必須遵循全體台灣人民意志」一語。

顧立雄表示，美國國家安全顧問蘇利文在簡報拜習會談話內容時，也重申美國對台政策仍遵循《台灣關係法》、「三個公報」、「六項保證」所指引的一中政策，且強烈反對以任何非和平的方式改變台海現狀。

民進黨立委許智傑則談及，美國對台灣的善意是有進步的，過去美國總統稱「不支持台獨」，現在美國總統則說「不鼓勵台獨」，又稱「它是獨立的」，這個它（it）指的應該就是台灣，代表他心裡台灣已經是獨立的，只是世界上還沒有宣布獨立。

對此，顧立雄表示，拜登在訪談中先說「它是獨立的」，後來也說「讓他們自己決定」，但這兩次談話內容有個重大的關鍵，拜登使用「它（it）」這句話有點含糊，但基本上他看重的是後面「這是由台灣人民做決定」這句話。

顧立雄也說，美方的「一中政策」和中方的「一中原則」是完全不一樣的，在這一點美國沒有任何意見，也就是總統描述現狀「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

許智傑追問，其實片面改變現狀的是中國，不是台灣，就像隔壁有個流氓每天拿著刀子在門口繞來繞去，國民黨還不譴責這個流氓，讓人非常的氣憤。顧立雄說，美中有各種衝突和競爭關係，但美國強烈反對以任何非和平的方式改變台海和平穩定的現狀，且美國有非常明確、嚇阻威脅的企圖，例如實施印太自由航行，結合理念相近國家在台灣海峽周圍展現軍事存在，這兩點是非常清晰的戰略。

另針對葉毓蘭談及，近期中國解放軍海軍研究單位開始進行水下爆炸對高樁碼頭的實驗，是否會變成國安問題？顧立雄回應，他只能說，中國無時無刻一直在進行這樣的模擬，但實際上台灣適合登陸的地點不是很多，現在有離岸風電、關鍵基礎設施的設置，中方會提出相應模擬，我方也會提出防護方案。