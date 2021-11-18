中共第三份歷史決議確立「習核心」　顧立雄曝：恐以斬首行動攻台

記者呂晏慈／台北報導

中共19屆六中全會落幕，正式通過黨史上第三份歷史決議，根據會議公報，總書記習近平地位大幅提高，成就定調為「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」。對此，國安會秘書長顧立雄18日在立法院備詢時說，該歷史決議的目的是確立「習核心」的地位，為習近平的延任鋪路，內容中雖然提到「實踐祖國完全統一」等語，但並沒有設定明確時間表，並直言中國可能發動斬首行動、宣告封鎖、聯合火力打擊攻台，所以台灣需提升自我防衛的能力。

▲李大維（左）、顧立雄（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案，民進黨立委江永昌會中問及，六中全會通過第三份歷史決議，國安會如何看待？顧立雄回應，這份歷史決議最主要的目的是在確立「習核心」的地位，為習近平的延任鋪路，據其會議公報內容，有3分之2篇幅都在讚揚習近平自18大以來的功績，與過去兩次歷史決議的目的是不一樣的。

江永昌表示，相較毛澤東打贏中國內戰，鄧小平則有建立世界工廠等功績，習近平有什麼功績？這次中共歷史決議文提到「解決台灣問題」、「實踐祖國完全統一」等內容，在國安方面有何看法？顧立雄說，這是中國一慣說法，「當然他們一定要對台灣問題有所交代，但他並沒有設定明確時間表」。

江永昌追問，國安局長陳明通日前說，總統蔡英文任內不會發生戰爭，但國防部長邱國正則稱「這是40年來兩岸局勢最嚴峻的時刻」，還說「如果官兵求存活，國家就完蛋」，雙方說法差距非常大，是否藉此創造模糊空間？

顧立雄說明，按照目前評估，中國要以武力奪下台灣，還是會用快速作戰的方式，來形成既成的事實，讓外力難以介入，其必須準備好才有能力攻打台灣，此時當然會考量台灣自我防衛的能力如何，也要考量到外力介入的可能，「我們當然無時無刻不在提升我們的戰力，特別是在兩國軍事規模差距這麼大之下，我們加強不對稱戰力和後備制度改革」，依照蔡英文的指示，現在當然是設下「我們的時間點」提升戰力，讓中國知道攻打台灣的代價是高昂的。

江永昌問，中國是否可能採取斬首行動等速戰速決的方式？顧立雄表示，中國可能發動斬首行動、宣告封鎖、聯合火力打擊，所以台灣當然要有防衛的決心，以及提升自我防衛的能力。

此外，民進黨立委劉世芳也關注，蔡英文拋出「四個堅持」與中共中央所提「和平統一、一國兩制的基本方針」等語，是否有看到任何敵意或善意的表現？總統府秘書長李大維表示，「四個堅持」是絕大多數台灣人的最大公約數，而中共中央說法是其一貫的立場，並沒有特別的新意。