私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

記者呂晏慈／台北報導

總統府警衛室前主任陳敏華因涉及「國安私菸案」，遭台北地檢署予以緩起訴處分，卻遲未被懲處，引發在野黨立委關切。總統府秘書長李大維18日在立法院備詢時表示，已在本月13日解除了陳敏華在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

▲李大維赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院司法及法制委員會今天上午審查明年度總統府預算案。時代力量立委陳椒華質詢時質疑，台北地方法院在刑事判決中載明，私菸案涉及《貪污治罪條例》，但總統府在案發當時卻稱是「超買」，哪一個認知才正確？李大維回應，當然要尊重司法判決的裁定。

陳椒華指出，陳敏華因捲入私菸案仍晉升少將，被戲稱為「七星少將」，更在有無購買私菸問題上說謊，總統府對於這樣說謊的軍官，是否重新檢討其晉任？李大維表示，台北地檢署對陳民華的調查直到最近才有結果，所以總統府在上週六，也就是13日就做了決定，解除他在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時也關注，特勤工作最重要就是「忠誠」兩個字，李大維身為總統府秘書長，如何看待該人事安排？李大維回應，11月13日已經將陳敏華調離原職務，他已經不在特勤中心。