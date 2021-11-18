喊「打高端賺到了」挨轟！高嘉瑜認失言　陳揮文嗆：妳是防疫破口

▲高嘉瑜日前接種第二劑高端。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者蘇晏男／台北報導

為因應美國等入境規定，疫情指揮中心12日宣布已接種高端的民眾，若有緊急出國需求，可持證明追打國際認證疫苗，引發民怨，但民進黨立委高嘉瑜第一時間卻高喊「打高端的朋友賺到了！」她今（18日）坦言失言，並表示深刻檢討。有趣的是，昨日媒體人陳揮文與高嘉瑜一同錄影時，提到高嘉瑜9月多打疫苗時，笑他是防疫破口，如今他在節目上直接回擊，「妳現在才是防疫破口。」

美國白宮9月時曾規劃入境新規定，並於10月25日公布自11月8日起，所有外籍旅客入境美國須完整接種美國食品藥物管理局（FDA）或世衛組織（WHO）緊急授權的新冠疫苗，不包括高端疫苗。在美國新規上路前，指揮中心面對此事對外態度老神在在，表示會極力爭取；如今卻新增上述疫苗規定，讓部分打高端民眾怨「白挨針」，在野黨也就謮指揮中心。

當指揮中心宣布高端民眾可追打國際認證疫苗，完整接種高端的高嘉瑜在臉書表示，「打高端的朋友賺到了！出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！」「打2補2」、「4劑成就最快解鎖」、「保護力最完整」、「心動不如馬上行動」。不過該發文引發不少網友不滿、批評，高嘉瑜事後將文章修改成「打高端的朋友照過來！」

高嘉瑜17日在政論節目《新聞大白話》上被問及此事，她解釋，對她自己而言，高端是有保護力，只是不知道多少，打兩劑高端還能打BNT、AZ或莫德納，基本上可以打到3到4劑，所以心態上覺得不錯；但對於多數人來講，會認為幹嘛多打兩劑，心情不是很愉快，畢竟不知道後遺症是什麼，所以每個人對於打疫苗看法不一樣。

高嘉瑜表示，多數人可能認為白打，但她認為不至於，高端有它的保護力，只是再打第3、第4劑是不是加強保護力，這實驗結果一定要讓國人知道，否則大家會認為是浪費公帑；政府有責任讓大家知道，這兩劑到底有無保護力，保護力在哪，是否更佳或提高，這是要說明的。

主持人追問，問題是妳是立委，大家看到妳打就跟著打，妳某種程度算代言人。高嘉瑜回應，她自己當下改成照過來，因為賺到了是自己的心情，要考慮到其他人心情。

一旁的媒體人陳揮文則說，77萬人打高端，有多少人是因為高嘉瑜去打而去打？「我相信不多」，反而是因為總統蔡英文去打，所以蔡英文才是戰犯。高嘉瑜在這事情上重要性很低，她是盲從，蔡英文打她就要打，副總統賴清德也是共犯，很多人相信這兩個，所以他們倆個要出來面對，衛福部長陳時中只是執行的人，今天高端出這個問題，蔡英文不要躲起來。

陳揮文還說，高嘉瑜8月多打疫苗，「笑我是防疫破口，妳現在才是防疫破口」，打兩劑不知道打了什麼東西，第三劑要不要補打也不曉得，這77萬人都是我們同胞，對無奈打高端的朋友其實非常不公平。

錄影結束後，陳揮文在臉書表示，「民進黨立委高嘉瑜為對深綠交心表態，故意打兩劑高端，還開玩笑說賺到了，唉...高委員，別忘了你的雄心壯志，你還沒選台北市長，更還沒選總統，請為國珍重，不要再耍寶了～」。高嘉瑜則於下方留言說：「確實失言，深刻檢討。」