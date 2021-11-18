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台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光。（圖／翻攝潘建志臉書）

▲個案接種「高端+高端+AZ+莫德納」。（圖／翻攝潘建志臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志今天（18日）分享，台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案，「新四劑高端戰士誕生」；個案從9月初到現在，身體情況大致正常，從未出現血栓或心肌炎相關症狀。潘也提出「最奇怪的地方」。

潘建志在臉書說，該個案本身是台北市第一線高風險醫護人員，也負責照顧新冠重症病患，2月底參加高端臨床實驗打第一劑，3月底打完第二劑高端，當時健保卡上並未出現疫苗註記。

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潘建志表示，6月初台北市長柯文哲要求北市醫護人員強制接種疫苗，當時高端尚未解盲，他的雲端健保卡沒有任何疫苗註記，個案不知道自已打到的是疫苗或是安慰劑生理食鹽水，於是院方安排他接受兩種快篩抗體測試，結果都是陰性。

▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志指出，因此院方認為個案在實驗中，被隨機分配到了安慰劑組，於是在6月初個案接種AZ疫苗，9月初接種莫德納疫苗，當時的政策有開放醫護人員AZ混打莫德納。

潘建志說，高端之後解盲，個案很意外被主持實驗的醫師告知，確定他參加的是疫苗組，同時雲端健保卡上的高端註記也出現了，兩劑都是疫苗有批號（安慰劑組生理食鹽水沒有批號不會註記），至此相當確定個案打了四劑真疫苗，分別是高端-高端-AZ-莫德納，公開這些資訊是希望對70+萬高端接種者有幫助，當然有獲得個案本人的同意。

潘建志寫道，個案從9月初到現在，身體情況大致正常，從未出現血栓或心肌炎相關症狀，後續抽血檢查，包括血小板、D-dimer指數、心肌發炎指數、肝腎功能指數都在正常範圍；例常鼻咽拭子採檢PCR數10次都是陰性，目前持續上班工作中。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志表示，最近個案自費接受了抗S蛋白的抗體檢查，結果是陽性，表示打AZ+莫德納後終於有抗體產生了。

潘建志認為，這位新四劑高端戰士「零號機」，最奇怪的地方在於6月份所接受的抗體檢查，兩次皆為陰性，因個案年紀尚輕、小於30歲，不是年紀大的病患免疫功能不好，而且後來再加打AZ+莫德納之後，也出現抗體了，所以也不是先天免疫功能缺失的病患。

潘建志提到，那是怎麼回事，兩劑高端的抗體跑哪裡去了？間隔2個月，血液中的抗體會下降這麼快嗎？高端x2+AZ+莫德納，這樣血液裡就同時充滿了S蛋白、mRNA和DNA，可說是最強人類補完計劃。

▼AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

潘建志指出，至於其它打了高端有出國需求的人，是否該再接種兩劑國際疫苗呢？會不會有風險？他覺得一般民眾自已難以判斷，應該還是交給專業，建議請醫師評估病史，檢查抽血後（參考零號機做的檢查），再由醫師判斷可不可以施打。

潘建志說，要接種的疫苗建議是BNT+BNT，因為BNT不會有AZ的血栓風險，而心肌炎的風險只有莫德納的5分之1；總統蔡英文、副總統賴清德平日接待外賓，各地公投宣講輔選活動，又不定期要出訪友邦，算是高風險族群，之前打過兩劑高端，建議現在再加打兩劑BNT，個人健康和國家安全都比較有保障。

潘建志認為，BNT在國際上接受度高，打完高端x2+BNTx2四劑，可以去的國家由4個無限擴充，「坐上SpaceX，拿著上面刻有『高高BB』的朗基努斯之槍，連火星都能去。個人小小的建議，分享給接種高端的朋友和總統醫療團隊參考。」

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