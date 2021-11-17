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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端混打誰負責？　鄭運鵬指「一個狀況」陳時中必須負政治責任

▲▼立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

指揮中心日前宣布，若有緊急出國需求，接種高端者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，但卻引發安全疑慮，衛福部長陳時中則說會負起政治責任。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，只有在一個狀況下陳時中才必須要負政治責任。

鄭運鵬指出，要先釐清的是，接種疫苗是打健康的，還是打出國的？首先不染疫是靠疫苗，其次治染疫是靠藥物，最後要出國是靠護照。各種疫苗都不是晶片護照，打到身體裡面，過海關時感應一下就可以入境。

鄭運鵬表示，現在國民黨和柯文哲合體質疑接種高端的出國認證，我們要先請教，哪些人接種高端疫苗是為了出國？反而五月疫情開始，很多人是為了接種疫苗而飛去美國、帛琉，現在台灣各類疫苗充足，已經沒有出國接種這種亂象，中央和地方政府還要鼓勵拜託大家多多接種。

鄭運鵬認為陳時中部長必須負起政治責任的狀況，應該是「有大量國人有接種高端疫苗卻被突破染疫」，必須負兩個責任，「高端的緊急授權是否合理」、「是疫情失控，造成大量社區感染」。

鄭運鵬也說，如果發生上述狀況，高端被突破的比例也不比其他疫苗差，那反而證明了高端的效力，這個部分就是WHO選中高端參加團結疫苗測試正在進行的計畫。（現在台灣內部反而因為疫情太乾淨，而無法在國內證明高端的防護效力）

鄭運鵬認為WHO測試通過應該就可以自由通行了，科學上，國民黨和柯文哲要做政治攻擊陳時中和指揮中心，應該是萬一高端沒通過WHO對高端的團結測試時，再來發動，很可惜，這兩組人，心中是沒有科學的。

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