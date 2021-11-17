國內陷混打風波！陳建仁打2劑高端照出國　賴士葆要他踹共

▲陳建仁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

由於高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼以及貝里斯4國認可，指揮中心宣布接種高端的民眾，若要出國，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，引發混打沒科學依據、是重打不是混打等批評。對此，國民黨立委賴士葆要前副總統陳建仁出來解釋，既然高端這麼優，為何國際就是不認可高端。

陳建仁15日啟程，除了訪問波蘭外，也應立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，出席立陶宛19日至20日在首都維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」。外界關切陳建仁接種高端疫苗，如何入境波蘭和立陶宛，外交部16日表示，陳建仁是以貴賓身分受邀，入境時獲得禮遇安排。

對此，賴士葆表示，打疫苗不是吃健康食品，風險極高，台灣上千人因為打疫苗而死亡，對他們而言，風險不是萬一，而是一萬倍，現在高端族要出國留學、洽公或探親，要冒險再打兩劑國際認可的疫苗，陳時中講明不負責，只負口頭政治責任，民眾被當白老鼠自負風險，卻不見當初用中研院院士身分、屢次替高端背書的前副總統陳建仁出來說句話。

賴士葆指出，陳建仁這幾天出訪波蘭和立陶宛，是受邀貴賓，受禮遇安排，所以打兩劑高端的陳建仁不必重打，但民眾可沒有陳建仁那麼幸運可以享受特權。

賴士葆提到，今年5月陳建仁自爆打高端疫苗實驗沒不良反應，後來引發爭議因為陳建仁自知打了安慰劑，還替高端背書，急切想要扶持國產疫苗的心情溢於言表，喪失科學家面對實驗應有的理性和客觀，這幾個月與蔡英文用政治力介入科學實驗，輕率發言力挺高端，稱讚高端實驗設計相當完善，執行嚴謹。

賴士葆提及，陳建仁也力主高端尚未二期解盲，政府就應該跟他簽約，大力的主張用免疫橋接來取代世界慣用第三期的臨床試驗，當時陳時中也承認全世界只有台灣用這樣的方式取得緊急授權，迄今全世界也只有台灣如此草率給疫苗EUA。

賴士葆還說，11月4日陳建仁出席亞洲生技大展致詞，都還在誇耀食藥署透過免疫橋接的方式，給高端緊急授權是政府在管理制度上的進步，國外友人給滿滿佳評，陳建仁說打高端疫苗後綜合抗體效價比施打兩劑AZ疫苗高出3.4倍，所以是相當有效的，既然高端這麼優，不知為何國際就是不認可高端疫苗，陳建仁要不要解釋一下。

食藥署8月證實，高端的中和抗體效價數值遠遠優於AZ疫苗。衛福部8月公布200位國人接種AZ的中和抗體效價為187.9，並證實國產的高端的效價總數值，與業者公布2期臨床試驗期中報告的662差不多，高端的中和抗體效價比值是AZ的3.4倍。