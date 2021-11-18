中風老婦做心導管後又凝血不全　連續性血液透析術穩定病情

▲南投醫院醫師為患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術，圖非當事病患。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

一名80歲老婦在10月初因反應遲鈍、無法行走，家人送醫檢查後診斷為腦中風，經住院治療後症狀穩定下來，但病情不久急轉直下，進入加護病房接受插管治療；經多位醫療專家討論安排後順利執行心導管手術，不過在準備訓練拔除呼吸器時，患者又出現瀰漫性血管內凝血不全症(DIC)，可謂危險關卡重重，每關皆可能致命。

部立南投醫院指出，急性重症來得突然，死神隨時在患者身旁等待，因此引進連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術（CVVH）設備，以連續性的替代療法穩定病情惡化併發急性腎臟衰竭患者的生命，提供全縣重症患者的醫療需求。

院方指出，上述老婦的瀰漫性血管內凝血不全症，是由多種病因引起的症候群，可能是因為感染、免疫反應、惡性腫瘤、外傷休克等刺激而誘發組織因子釋放，產生凝血酶，導致血小版下降，血液凝結功能異常、全身出血及多重器官衰竭，死亡率高；部投腎臟內科醫師洪秉鴻跟家屬討論後，為患者進行連續性靜脈對靜脈血液透析過濾術(CVVH)，持續不斷地進行血液透析，暫時替代腎臟功能，使身體處在穩定狀態。

院方表示，由於這樣的重症患者病況複雜，對於重症醫療照護團隊也都是相當的考驗，其照護需整合性介入，各團隊間密切合作、緊密觀察，降低患者死亡率；部投醫院近年來努力建立完善醫療制度，陸續購置醫療設備，延攬更多專科醫師投入南投醫療工作，提升重症醫療能力及醫療品質，讓縣民能夠接受在地醫療，毋須為了就醫而奔波外縣市。



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