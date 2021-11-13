南韓「新冠重症」連續4天創新高！　接種覆蓋率逼近8成

▲南韓重症患者人數連續4度攀上疫情以來新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓11月起轉換防疫體制至「與新冠共存」（With Corona）後，不僅單日新增病例數始終壓不下來，每天維持在2000多人左右，就連重症患者人數也連續4天創下新高，來到485人，儘管完成2劑新冠疫苗的接種覆蓋率達到77.9%，然而因疫苗的防護效力本來就會隨時間推移降低，導致60歲以上族群的突破性感染比率漸增。

根據《韓聯社》，截至13日0時為止，南韓今（13）日上午9時30分共通報2325起新增病例，其中境內感染為2311例、境外移入為14例，重症患者連續4天創下疫情以來新高，來到485人，同時新增32例死亡，比起昨日足足多出14例。目前南韓共累計39萬3042例確診、3083例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1810例（首爾占1001例、京畿道占644例、仁川占165例），占全國總比率為78.3%；忠清南道新增76例；大邱新增73例；釜山新增64例；全羅北道新增59例；慶尚南道新增41例；大田新增32例等。

根據南韓政府13日統計，南韓國內完成2劑疫苗接種者（包括嬌生疫苗僅需1劑）為3999萬7410人、接種覆蓋率為77.9%，預計今（13）日以內將突破4000萬人數大關；而僅接種1劑疫苗者為4190萬4606人，占全國人口比率為81.6%。

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