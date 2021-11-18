慢跑發現住宅起火！男「闖空門」幫忙滅火　濃煙中驚險救出4寵物

PASSING JOGGER SAVES DOGS FROM FIRE



When Paul Murphy saw smoke coming from a Scotts Valley home, he stopped and rang the doorbell.



The owner, who answered remotely, gave him the door code and pleaded with him to save her dogs.



So that's what he did.#BayAreaProud @nbcbayarea pic.twitter.com/rFVbXxm8RV — Garvin Thomas (@garvinthomas) November 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在家附近慢跑時突然發現一棟民宅失火，由於屋內是暗的，他立即上前按門鈴希望能提醒屋主，沒想到屋主剛好不在家，但是能透過門鈴的遠端監視系統聯絡，最後成功讓他救出屋內的4隻寵物，驚險影片在網路上瘋傳。

監視器畫面可看到，男子墨菲(Paul Murphy)經過屋主家門前時發現車庫起火，驚險救了家中無辜小動物。屋主波利托(Courtney Polito)表示，他看到墨菲多次經過他們家門口，後來便按門鈴通知，「你好，請問你有注意到你家屋頂冒煙了嗎」。

警報器後來隨即響起，波利托立即給墨菲密碼，讓他能進門幫忙去救還在家中的2條臘腸犬、1隻兔子與一隻貓，因為及時滅火讓火勢最後沒有變大。波利托感激表示，「消防員說如果再晚10分鐘，整棟房子都會燒光，如果沒有他幫忙，我們會失去一切」。

消防人員趕到時，為善不欲人知的墨菲已經離開現場。波利托感激表示，他真的很希望能有機會給墨菲一個擁抱，或是請他吃飯，「我只是非常想謝謝他，想讓他知道我們有多感激」。