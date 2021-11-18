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慢跑發現住宅起火！男「闖空門」幫忙滅火　濃煙中驚險救出4寵物

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在家附近慢跑時突然發現一棟民宅失火，由於屋內是暗的，他立即上前按門鈴希望能提醒屋主，沒想到屋主剛好不在家，但是能透過門鈴的遠端監視系統聯絡，最後成功讓他救出屋內的4隻寵物，驚險影片在網路上瘋傳。

監視器畫面可看到，男子墨菲(Paul Murphy)經過屋主家門前時發現車庫起火，驚險救了家中無辜小動物。屋主波利托(Courtney Polito)表示，他看到墨菲多次經過他們家門口，後來便按門鈴通知，「你好，請問你有注意到你家屋頂冒煙了嗎」。

警報器後來隨即響起，波利托立即給墨菲密碼，讓他能進門幫忙去救還在家中的2條臘腸犬、1隻兔子與一隻貓，因為及時滅火讓火勢最後沒有變大。波利托感激表示，「消防員說如果再晚10分鐘，整棟房子都會燒光，如果沒有他幫忙，我們會失去一切」。

消防人員趕到時，為善不欲人知的墨菲已經離開現場。波利托感激表示，他真的很希望能有機會給墨菲一個擁抱，或是請他吃飯，「我只是非常想謝謝他，想讓他知道我們有多感激」。

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