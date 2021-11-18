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阿茲海默症里程碑！美國首推鼻噴式疫苗試驗　早期患者治癒有望

▲▼鼻噴式疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國BWH醫院即將進行阿茲海默症鼻噴式疫苗的首個人體臨床試驗。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國波士頓的布萊根婦女醫院（BWH）16日宣布，在神經學家韋納（Howard L. Weiner）領導研究近20年後，該院近期將進行一項臨床試驗，測試鼻噴式疫苗對阿茲海默症（Alzheimer's）治療的效果。這項臨床試驗的主要目的在於預防阿茲海默症，並減緩疾病的進展。

綜合CBS與《紐約郵報》報導，相關疫苗使用的是一種叫Protollin的免疫調節劑，它是由來自細菌的蛋白質所組成，可以安全地被人體所使用。在接種疫苗後，頸部兩側和後部淋巴結中的單核細胞會被激活，進而遷移到大腦，並清除阿茲海默症的生物標誌「β-澱粉樣蛋白斑塊」。

▲▼布萊根婦女醫院。（圖／翻攝自BWH官網）

▲BWH醫院指出，這項臨床研究是阿茲海默症治療發展的里程碑。（圖／翻攝自BWH官網）

實驗首席研究員吉特尼斯（Tanuja Chitnis）表示，「近20年有越來越多的實驗證據表明，消除β-澱粉樣蛋白斑塊對治療阿茲海默症有關鍵作用，因此如果這項試驗成功的話，那相關方法不僅可以用來治療阿茲海默症，還可以用於其他神經退化性疾病。」

阿茲海默症鼻噴式疫苗總共需要接種2劑，施打間隔時間為一週。初期試驗將涉及16名60至85歲間出現早期症狀的阿茲海默症患者，他們將接受單次遞增劑量 (SAD) 試驗，以測試疫苗的耐受性與安全性。此外，該實驗也將評估Protollin對免疫反應的影響。

韋納在聲明中指出，首次啟動對阿茲海默症的鼻噴式疫苗人體臨床試驗是一個里程碑的進展，因為迄今為止，醫學界一直還沒有針對阿茲海默症的預防性療法，「如果試驗表明疫苗是安全有效的，那可能代表一種對阿茲海默症患者『無毒療法』的成功，並且可以及早進行治療，以幫助高危人群預防阿茲海默症」。

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