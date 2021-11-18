三寶撞三寶!大型重機父子三貼逆向被撞飛　遭小客車違規左轉擊落

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子17日一早騎大型重機載著就讀國小的兒子與女兒趕著去上學，在雙黃線路段跨越到對向車道逆向行駛，結果姓男子開小客車突然左轉，2車就這樣撞上，黃男父子3人幸運受到輕傷，但網友則搖頭直呼「三寶撞三寶」。警方表示，雙方無酒駕但有違規，將釐清肇責，依法開罰。

▲大型重機雙黃線逆向，與違規左轉小客車撞上3人受傷。（圖／民眾提供，下同）

第四警分局春社派出所17日早上7點半左右獲報，南屯區忠勇路發生汽車與機車碰撞車禍，有人受傷。員警與消防隊獲報後立刻趕到現場，發現傷者是黃姓機車騎士與他2名就讀小四與小一的子女，3人都受到多處擦挫傷，但無大礙，經初步包紮止血後送醫治療。小客車陳姓駕駛則無受傷，雙方均無酒駕。

有民眾PO出現場監視器畫面，發現原來陳男駕駛的小客車跨越雙黃線左轉，結果黃男騎大型重機逆向行駛在對向車道，結果2車就這樣迎面撞上。

機車摔車後，坐後座的女兒整飛起跌在車道上，騎車的黃父還一度找不到女兒，以為被壓在車下，在路人協助下，父親與2名小孩才順利脫困。有網友直呼好險命大，也有人認為「三寶撞三寶」，令人搖頭。

警方表示，雙方經酒測排除酒駕，初判小客車違反標線禁制，觸犯《道路交通管理處罰條例》第49條2款，可處罰600元至1800元。大型重機則逆向行駛，觸犯第45條1項03款，可處罰600元至1800元，另外附載人員未依規定（前座腳踏墊），依31條5項可罰300-600元。

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