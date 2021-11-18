林楚茵曝顏寬恒逃稅　「父欠債法拍、子籌錢買回」國稅局應徹查

▲林楚茵質疑顏寬恒有逃稅的嫌疑。（圖／翻攝林楚茵臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市第二選區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨立委林楚茵18日批評，顏寬恒與其父前立委顏清標透過法拍的方式轉移財產，有逃稅之嫌，呼籲國稅局徹查「政府不應該只要求一般民眾善盡納稅義務，卻對有權有勢者投機逃稅坐視不管」。

林楚茵透過臉書表示，「這週楚茵在財政委員會審查財政部及所屬單位的歲入案，楚茵緊盯每一個數字」，要求政府在節流之際，更要公平地開源，讓每個人都負起其納稅義務。

林楚茵進一步質疑，大甲顏家父子理財有方，「理財循環術」也成社會熱議話題。顏清標因欠債而被法拍的土地，顏寬恒很爭氣地籌錢買回，這種不動產移轉方式是否有逃稅之嫌？

林楚茵批評，根據遺贈稅法第5條，除非資金可確認不是來自賣方，否則二親等內的親屬間財產買賣視同贈與。若資產遭法拍、父親提供資金給兒子競標，再藉地方勢力使其他人不敢出手，是否形同變相逃避贈與稅？

林楚茵強調，「楚茵幫大家整理顏家的理財循環術」，「大額借貸不還、購置房地產、藉法拍移轉規避贈與稅、轉售獲利或長期持有」，久而久之，顏家成為一方之霸，財產清單也隨其錢權持續滋長。

林楚茵呼籲，中區國稅局必須徹查顏家父子理財循環術其中的金流關係，並要求財政部對遺贈稅法可能的漏洞加以補強，政府不應該只要求一般民眾善盡納稅義務，卻對有權有勢者投機逃稅坐視不管。

針對顏寬恒的財產數量，資深媒體人周玉蔻也引用林楚茵的資料質疑，年輕時開過檳榔攤、做過餐廳，就能快速累積如此龐大的財富？「除此之外，30歳的你，依據財產申報資料，就擁有20幾筆土地與房產」、「你不僅騙沙鹿在地人，全家在七期豪宅享受高級台中人富豪生活，你還擁有七期豪華自家高檔招待所，情何以堪？」。