顏寬恒「解鎖新任務」登記參選　酸周玉蔻：好像在跟她選

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

前立委顏寬恒日前宣布將投入台中第二選區立委補選，18日上午一人前往登記參選。近來顏寬恒不斷遭資深媒體人周玉蔻爆料，指出顏家一口住七期豪宅、賭盤開出民進黨候選人林靜儀讓3000票等，讓顏寬恒直言，「好像在跟周玉蔻選」，面對不實抹黑造謠，也都將交由發言人和律師來做澄清與必要的法律行動。

▲顏寬恆18日上午一人前往登記參選。（圖／記者游瓊華攝）



以往登記參選接透過助理登記的顏寬恒，18日上午首次帶著20萬保證金前往登記，被問到相比對手林靜儀15日在林佳龍的陪同下、穿著醫師袍前往登記，顏表示，選擇自己一人前往登記，是因為不希望造成太多麻煩和困擾，並笑說這次親自來登記根本就是「解鎖新任務」。

▲以往都是助理前往登記，顏寬恒18日一人帶著20萬保證金親自前往登記參選。（圖／記者游瓊華攝）



▲對手林靜儀已在15日川著醫師袍，在林佳龍的陪伴下登記參選。（圖／記者白珈陽攝）

而面對日前遭資深媒體人周玉蔻在廣播節目上爆料顏家一家住在七期豪宅，根本是為了選舉才搬回沙鹿，還貼出當時東森新聞台2014年獨家報導的截圖，怒批顏寬恒在說謊，她指出顏扯的謊包括：1、顏寬恒稱從國小起就住沙鹿，「謊言！」這則報導很淸楚，顏與太太、媽媽、子女一家六口，住在七期200坪獨棟別墅，當時市價6000萬起跳，而住在沙鹿的是顏寬恒二媽全家。

2、顏寬恒說自己的小朋友（指兒女）國中、高中唸書的時候住台中七期，之後就搬回沙鹿，「謊言！」這則報導特別提到顏與兒女住在一起；2014年顏的兒子已經結婚，且依據報導顏已做阿公，其兒子也當了父親，但顏寬恒昨天卻說他們唸完書就搬回沙鹿，根本不是事實。另外，當時報導也稱顏寬恒家女兒即將大喜，七期別墅管理員親口証實顏家女兒、女婿出出入入好歡喜。

顏寬恒回應，指周玉蔻所言根本就是不實爆料指控的大烏龍。他強調，他國高中時都住在台中，畢業後才回到沙鹿，2019年兒子結婚時他已經住在沙鹿；2014年時小朋友還在念國中，當時兒子已經高二；而女兒在2014年時結婚，自己則和媽媽同住，直到小孩畢業後返回沙鹿。

顏寬恒更回嗆周玉蔻，其身為資深媒體人有大量發言管道，如此不實爆料抹黑，容易造成選民相當嚴重的誤解，希望他們可以負起責任，保有媒體人的專業、保持中立，維護媒體人的尊嚴。

▲面對周玉蔻日前爆料，顏寬恒回嗆希望周玉蔻能保有媒體人的尊嚴。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



至於周玉蔻爆料賭盤林靜儀讓3000票等情勢，顏寬恒回應強調，台中海線的選舉不應該交給賭盤，而是應交由鄉親。