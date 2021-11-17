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辣椒水擊落球棒　鬼金棒激推「鬼增量死神辣椒」防身！網+1想買

▲鬼金棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「鬼金棒」深受拉麵老饕喜愛。（圖／記者周姈姈攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市汐止區日前發生一起「球棒對決辣椒水」的行車糾紛，機車騎士拿出辣椒水往男子臉上噴灑反擊，事後不少人大讚「辣椒水真的是神器」，然而，知名拉麵店「鬼金棒」日前傳出有客人選擇「鬼增量辣度」無法承受因此送醫，粉專小編跟上時事，推薦大家購買自家的辣椒粉，許多網友笑喊「想買！」

「鬼金棒」粉專的小編也跟上時事，近來各地行車糾紛衝突頻傳，推薦大家可以購買自家「含有死神的辣椒粉」，以及特調的七味粉備在身上，灑向敵手再佐以辣椒水會是很好的防衛，「他會嗆到一直罵你，然後你不會被球棒攻擊，如果小包裝不夠，需要業務用純死神辣椒，也可聯繫我們私訊，鬼金棒關心你行車安全，謝謝」。

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▲桃園市何姓男子去年10月間在桃園區大興路街頭飲酒鬧事，員警以辣椒水驅離，圖為警方持用的近距離戰術辣椒水。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲許多網友大讚辣椒水是防身神器。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）。

超有創意的行銷方式，吸引許多網友的目光，「這個行銷很厲害！原來車上放這個就可以保平安了」、「撒之前得注意風向」、「行車糾紛直接鬼增量伺候」、「讓鬼增量消失的真正原因現在有頭緒了」、「精神不濟的時候還可以吸一下」、「這比球棒還好用」。還有網友笑說，「我只需要神都會怕的鬼金棒，一棒在手希望無窮」、「鬼用的金棒才是我心中的夢幻逸品」。

此外，也有許多網友敲碗，希望店家可以推出「鬼增量辣椒水」，「有考慮出『鬼增量噴瓶』嗎」、「會有雙鬼增量辣麻水噴霧瓶嗎」、「跪求防棒球棍專用鬼增量噴瓶」、「辣椒水賣起來」、「要出鬼金防狼噴霧器了嗎？」

據了解，連續五年獲得全台拉麵金賞第一名的鬼金棒，因可自由挑選辣度及麻度，深受拉麵老饕的喜愛，沒想到，14日晚間疑似有客人選擇「鬼增量辣度」無法承受而送醫，讓老闆沉重宣布「即日起，我們不再販售鬼增量辣度」。

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