辣椒水完勝館長9字被推爆　全台半個月驚見9次街頭棒球隊

記者黃翊婷／綜合報導

新北市汐止區16日發生的「球棒對決辣椒水」事件，掀起民眾對於如何應對行車糾紛的討論，館長陳之漢也跟上時事，17日在臉書PO文留下短短9字「X辣椒水一堆人買爆」，意外獲得超過5900名網友讚爆。而回顧近半個月來鬧上新聞版面的糾紛，全台至少發生過9次「街頭棒球隊」事件。

▲林男與陳男發生行車糾紛，他手持棍棒追打卻遭辣椒水反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

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整起事件要從16日晚間說起，21歲的汽車駕駛林男因不滿34歲的陳姓機車騎士擋住行車動線，因此將對方攔下並下車理論。雙方爆發口角衝突後，林男順手持路邊木棍追打陳男，想不到對方拿出隨身攜帶的辣椒水反擊，他因眼睛被噴到，所以只能蹲在路邊掩面休息，之後被送往國泰醫院就醫。

林男被辣椒水被噴滿臉，造成眼睛、脖子紅腫，打算提告傷害；陳男則因為右手食指受傷，也報警提告傷害。兩人「球棒對決辣椒水」的影片在網路上瘋傳開來，掀起許多關注，就連館長陳之漢也跟上時事，並在17日於臉書PO文留下9字「X辣椒水一堆人買爆」，不到一天就獲得超過5900名網友按讚分享。

▲台中4煞持球棒狠砸賓士車。（圖／翻攝記者爆料網）

不過，除了汐止的行車糾紛之外，短短半個月內，全台至少就有9起事件與球棒有關，分別如下：

1、11月7日台中瑪莎拉蒂3惡少打昏宋姓男大生。

2、11月11日花蓮騎士按喇叭被汽車駕駛持球棒警告。

3、11月11日宜蘭員山鄉鬥毆，球棒打到凹陷，導致1男重傷。

4、11月11日有網友在臉書社團《新竹爆料公社》PO文表示，行經新豐台一線時被人持短球棒攔下，主因是不滿他騎太過超車。

5、11月13日雲林林內鄉豆漿店遭多名黑衣人持球棒狠砸。

▲雲林虎尾鎮KTV停車場10人鬥毆事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

6、11月14日新北市三重4惡煞在三重警分局前砸車。

7、11月14日雲林虎尾鎮KTV停車場10人持球棒互毆，造成1人肋骨骨折、1人下巴碎裂住院。

8、11月15日爆出台中4煞持球棒狂砸賓士的影片（實際發生時間為10月30日）。

9、11月16日汐止球棒哥對決辣椒水騎士。

就有不少民眾擔心，萬一在路上遇到「棒棒哥」該怎麼自保。律師林智群表示，自備高爾夫球桿或球棒都不推薦，因為發生衝突的情況下可能會有危險，不管是對方受傷還是自己受傷都不好，而「辣椒噴霧器」就很不錯。

「NPA署長室」2016年也曾發布防護型噴霧劑使用實測的影片，從內容可見，被噴到的人大概4、5秒後就會開始出現刺痛感，甚至頭皮發麻、無法思考，非常痛苦。