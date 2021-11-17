混打在即！葉毓蘭代友罵政府欠幹譙　陳時中動怒：是要幹譙什麼？

▲立法院衛環委員會。（圖／翻攝自國會頻道youtube）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布明天開放混打意願登記，意味混打上路在即，國民黨立委葉毓蘭今日於立法院社福衛環委員會質詢時轉達同學抱怨，「這真是混蛋定出來的混打政策」，批評政府如此施政行事，讓人一定要「幹譙」幾句。衛福部長陳時中也罕見略帶情緒回應「我倒是請妳轉達妳同學，他在幹譙什麼？」。

指揮中心今(17)日下午宣布，「COVID-19公費疫苗預約平臺」將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ(AstraZeneca)疫苗之18歲(含)以上民眾進行混打意願登記，前述民眾若有第二劑疫苗混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納(Moderna)疫苗或兩者皆選。立法院衛環委員會今邀請陳時中專題報告並備質詢，國民黨立委葉毓蘭下午特別針對混打政策轉達高中同學意見給陳時中。

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葉毓蘭說，「我的高中同學，非警大，是台大的高材生，聽聞限時6小時開放AZ混打意願登記，希望我一定要講出來。『這真是混蛋定出來的混打政策』，一切沒有原則，走到哪、打到哪，看天式疫苗政策，這還叫政策嗎？」

葉毓蘭繼續轉述，「有先宣布自己做的混打試驗嗎？之前用沒有臨床試驗阻擋民眾，現在疫苗多怕打不完浪費，就突然說可以混打，真是一群混蛋東西」。

葉毓蘭強調，同學都是高知識份子，很愛這個國家，也很支持民進黨，但今天他們說，他們沒有把人當人看，只能自求多福，同學也說，自己打2劑AZ，但政府這樣施政行事，真的要讓人幹譙幾句。

陳時中則反問「我倒是請妳轉達妳同學，他在幹譙什麼？」、「他因為打兩劑AZ沒有混打到嗎？」，葉毓蘭不等陳時中進一步說明就將他請回。

指揮中心發言人莊人祥日前說明，11月混打不會跳票，第15輪將開放接種AZ第一劑滿8週以上民眾可以選擇第二劑要打AZ或者莫德納、BNT，符合資格人數約97萬人。今日被問及15輪何時公布，莊人祥說，等陳時中主持記者會宣布「應該就明天」。