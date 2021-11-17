　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、衛生局疾管科長張惠美。（圖／北市府提供）

▲北市衛生局疾管科長張惠美。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

World Gym世界健身俱樂部17日公告，台北南京店為配合防疫規定，11月17日下午2點至11月18日俱樂部暫停營業；而17日晚間也傳出，好市多內湖店於18日暫停營業一天。對此，台北市衛生局回應，好市多內湖店同為案16614足跡，不過該案二度採檢於今晚出爐，結果為陰性，將與指揮中心討論後續作為。

台北市衛生局17日中午表示，案16614為40多歲女性，曾於5月、7月在印度打過2次AZ疫苗，8月從印度返台隔離時，8月21日、9月2日皆是採檢陰性；由於個案的家屬（案16147）染疫，所以9月7日、9月18日也有再度採檢，當時PCR也一樣是陰性；由於案16614有出國需求，11月採檢陽性，Ct值35。

面對好市多內湖店也爆出確診者足跡，台北市衛生局疾管科長張惠美17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，World Gym台北南京店、好市多內湖店皆為案16614足跡，確診者目前已收治醫院隔離中，但今天再度採檢結果為陰性，血清抗體陽性。

張惠美指出，由於個案時陰時陽且Ct值高，評估傳染他人風險不高，但仍依照疫調結果，通知相關足跡場域清消，衛生局會持續追蹤個案狀況，並與中央討論個案二採陰性的後續處理方式。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
老公想換妻啪啪啪！遭拒怒了：妳太保守
快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納
孫道存72歲癌逝！孫芸芸長年幫還債務　拒切割「希望他開心」
快訊／曾去World Gym、好市多　印度返台女「今再PCR
好市多內湖店「有確診者足跡」！業者證實了
孫道存7段情史！有正宮還外遇2女友　生前娶回「國中同學女兒」
孫道存財力雄厚　曾在2小時內繳清1.2億元稅金
孫道存罹癌「體重驟降10kg」！病情惡化今晨病逝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納　意外成AZ混打案例

挺核四朱學恒昔日「反核言論」被起底　一句神回應呼喚綠營加入

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

蔡英文、賴清德、蘇貞昌18日基隆合體　公投說明爆場開設第二現場

「珍愛藻礁公投讓三接停建」　賴清德：影響北部供電、2050碳中和

名下6筆房產慘輸顏寬恒　林靜儀「我對產房較熟」補刀10字酸對手

「正在解決國民黨爛攤！」　民進黨：拜託不要再亂了

國民黨要三接遷址台北港　陳亭妃曝公文打臉「朱立倫曾兩度反對」

稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯：同舟計畫不該含被開除者　讚江啟臣犧牲很多

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納　意外成AZ混打案例

挺核四朱學恒昔日「反核言論」被起底　一句神回應呼喚綠營加入

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

蔡英文、賴清德、蘇貞昌18日基隆合體　公投說明爆場開設第二現場

「珍愛藻礁公投讓三接停建」　賴清德：影響北部供電、2050碳中和

名下6筆房產慘輸顏寬恒　林靜儀「我對產房較熟」補刀10字酸對手

「正在解決國民黨爛攤！」　民進黨：拜託不要再亂了

國民黨要三接遷址台北港　陳亭妃曝公文打臉「朱立倫曾兩度反對」

稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯：同舟計畫不該含被開除者　讚江啟臣犧牲很多

驚傳民眾「偽造處方箋」領管制安眠藥　健保署：已交由警方處理

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納　意外成AZ混打案例

統一獅封王路上有波折　陳傑憲拿打麻將比喻

成晉抱完江坤宇變「火熱」？關鍵是去了秘密基地

挺核四朱學恒昔日「反核言論」被起底　一句神回應呼喚綠營加入

司機「左耳失聰」遭火車高速撞！貨車超整齊斷兩截　竟毫髮無傷

鄰居精油燈爆炸引發火災　楊晨熙爬10樓返家：還有5隻貓！

張綱維看好航空貨運　聲稱多家工廠與物流業都願意投資遠航

遭陸網盜圖…人氣YouTuber怒向陸官方舉報！　流程曝光網笑翻：操作100分

快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

印度返台女確診　匡列2人PCR出爐

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

林靜儀選情危機？　王世堅曝1關鍵

夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

沈富雄怒批陳時中：混帳！硬拗高端混打

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

紅白帖每月逾10萬　在地人：顏家很擄民心

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

快訊／7萬風衣修改不能退？貴婦大鬧微風南山　北市消保官說話了

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭代友罵政府欠幹譙　陳時中怒反問

葉毓蘭代友罵政府欠幹譙　陳時中怒反問

中央流行疫情指揮中心今日公布明天開放混打意願登記，意味混打上路在即，國民黨立委葉毓蘭今日於立法院社福衛環委員會質詢時轉達同學抱怨，「這真是混蛋定出來的混打政策」，批評政府如此施政行事，讓人一定要「幹譙」幾句。衛福部長陳時中也罕見略帶情緒回應「我倒是請妳轉達妳同學，他在幹譙什麼？」。

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

女被爸爸性侵勒死　哥哥一旁把風

女被爸爸性侵勒死　哥哥一旁把風

她參加婚禮竟成半裸女屍　疑遭多男性侵

她參加婚禮竟成半裸女屍　疑遭多男性侵

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯這樣說

為傅崐萁槓朱立倫？徐巧芯這樣說

關鍵字：

北市台北市台北市政府印度案16614確診防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

即／孫道存今晨癌逝！享壽72歲

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面