快訊／曾去World Gym南京店、好市多　印度返台女「今再PCR又變陰性」

▲北市衛生局疾管科長張惠美。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

World Gym世界健身俱樂部17日公告，台北南京店為配合防疫規定，11月17日下午2點至11月18日俱樂部暫停營業；而17日晚間也傳出，好市多內湖店於18日暫停營業一天。對此，台北市衛生局回應，好市多內湖店同為案16614足跡，不過該案二度採檢於今晚出爐，結果為陰性，將與指揮中心討論後續作為。

台北市衛生局17日中午表示，案16614為40多歲女性，曾於5月、7月在印度打過2次AZ疫苗，8月從印度返台隔離時，8月21日、9月2日皆是採檢陰性；由於個案的家屬（案16147）染疫，所以9月7日、9月18日也有再度採檢，當時PCR也一樣是陰性；由於案16614有出國需求，11月採檢陽性，Ct值35。

面對好市多內湖店也爆出確診者足跡，台北市衛生局疾管科長張惠美17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，World Gym台北南京店、好市多內湖店皆為案16614足跡，確診者目前已收治醫院隔離中，但今天再度採檢結果為陰性，血清抗體陽性。

張惠美指出，由於個案時陰時陽且Ct值高，評估傳染他人風險不高，但仍依照疫調結果，通知相關足跡場域清消，衛生局會持續追蹤個案狀況，並與中央討論個案二採陰性的後續處理方式。