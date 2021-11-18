　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲年末不能出國照樣能犒賞自己來場「異國」瘋狂購物之旅，高雄義大Outlet Mall歡慶11週年，祭出多項優惠等待民眾蒞臨。（圖／義大Outlet Mall提供，下同）

消費中心／綜合報導

往年年末都是直接飛出國，以年終購物旅遊犒賞自己一整年來的辛勞，沉浸在異國美麗的風光景致中，更享受著買買買瘋狂血拚的快感；今年無法出國也別難過，到高雄義大世界購物廣場照樣可以讓人逛到腿痠、各國精品戰利品買到手軟。適逢義大Outlet Mall歡慶11週年，自2021/11/19（五）～2021/12/19（日）週年慶期間，消費滿1,111元即可抽最新iPhone 13以及cp值爆高的義大世界豐盛大禮包，另有首4日限定滿額送千元電子抵用券、週年慶期間會員滿額同樣贈送限量電子抵用券，以及期間限定會員專屬來店禮等一波波回饋好康，讓民眾不出國也能來場瘋狂購物節，盡情為自己的年末除舊迎新。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲義大Outlet Mall推出週年慶優惠，再加上館內眾多國際精品 ，預計吸引一波購物人潮。

今年想以超划算價錢買爆歐美各大精品好物就到義大Outlet Mall，走在歐式宏偉建築打造的園區中，宛如置身著名巴黎香榭大道和紐約第五大道，中庭還特別以義大利特萊維（Trevi）噴泉為原型打造了「羅馬天幕」，彷彿就在藍天白雲下的羅馬城市街頭，忍不住美照連拍打卡分享。來到義大Outlet Mall，眼前展開的是一條條奢華氣派街道，身旁被一間間國際大牌店舖環繞，瞬間就有了人在國外的好心情，義大更有必逛的三大獨家主題大店，讓雀躍心情再提升，集結歐洲精品的複合大店「Luxury Mall」，品牌包含Alexander McQueen、BALENCIAGA、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、CELINE、CHLOE、Givenchy、GUCCI 、Jimmy Choo、Kenzo、Sergio Rossi、STELLA McCARTNEY、Roger Vivier、Versace Jean等超過20個品牌，還有全台獨家的MCM和義大利知名的時尚部落客同名品牌Chiara Ferragni，時尚知名精品應有盡有，超低折扣讓人逛到停不下來。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲高雄義大Outlet Mall中庭的「羅馬天幕」造景，讓人宛如置身歐洲街頭。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲「Luxury Mall」集結來自歐洲各大精品品牌，女孩們絕對會逛到失心瘋。

另有美式時尚概念店「NewYork NewYork紐約新時區」，匯集眾多美國熱門人氣潮流品牌，更擁有獨家品牌包括BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、Theory、botkier、KENDALL+KYLIE等，另外還有U.S. POLO ASSN.、TRUE RELIGION、STEVE MADDEN鞋款和包款、VINCE CAMUTO鞋款等熱門品牌，優雅、極簡、酷帥、街頭、超模同款等風格多元，不分男女都能以如同國外售價的超優惠價格，買到自己喜歡的衣帽鞋包。義大Outlet Mall更自豪推出全台最大的一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」，商品類別涵蓋彩妝、保養、香氛、髮品和美妝相關周邊小物，並全台獨家代理FEMMUE、JUICE BEAUTY、algologie、SENSORI+等深受海外代購族喜愛的保養、香氛品牌。「iGLAMOUR愛•迷人」更貼心提供AI肌膚檢測、AR試妝與專業美容顧問諮詢服務，幫助消費者從五花八門的美妝保養品中挑選到最適合自己的蜜糖款，輕鬆踏上變美的道路。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲「NewYork NewYork紐約新時區」包含多個獨家美國人氣時尚品牌。

▲▼ 來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！ 。（圖／品牌提供）

▲「iGLAMOUR愛．迷人」的AI肌膚檢測、AR試妝與專業美容顧問諮詢服務，讓變美更簡單。

一路逛下來手上已掛滿大包小包還不夠，憑E卡會員消費滿1,111元還能參加週週抽iPhone 13活動，除了有機會抽中超夯新機iPhone 13，還可能成為抽到義大世界大禮包的幸運兒，不僅能免費入住義大皇家酒店、暢玩義大遊樂世界，還可享時尚購物金，眾多大獎等你來拿！義大Outlet Mall週年慶首四日11/19～11/22，E卡會員消費達指定金額，最高可享4,000元回饋；不小心錯過首四日，達指定門檻最高仍可享千元時尚購物金，早買早回饋。除此之外，義大Outlet Mall還推出了歐美時尚風的會員專屬來店禮，11/19~12/2期間是莫蘭迪系列極簡幻彩暖心瓶（350ml）、12/3～12/19則是歐式亮漆暖心袋著走，寒冷冬天用99元輕鬆加購價即能感受義大Outlet Mall心意滿滿的溫暖獻禮。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲義大Outlet Mall今年週年慶分批送出限量莫蘭迪系列極簡幻彩暖心瓶及歐式亮漆暖心袋著走等好禮。

已經迫不及待想衝高雄義大Outlet Mall大逛特逛，但又被海量商品搞得昏頭轉向、還在三心二意嗎？不妨先從實用又經典的美包們下手，義大推薦清單包括CELINE、Burberry、MCM、AIGNER、MICHAEL KORS等歐美人氣包款，能以殺破5折的價格入手雋永精品。現在就可以開始check行事曆，敲定前往義大Outlet Mall參與11週年慶的年終「周遊列國」驚喜之旅了。

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲Burberry帆布後背包（小），原價41,800元、E-DA價21,000元。
販售店櫃: A區LB Luxury Mall

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲Celine C BAG系列側背包，原價99,900元、E-DA價38,000元。
販售店櫃: A區LB Luxury Mall

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲MCM Stark Visetos後背包（小），原價27,500元、E-DA價8,000元。
販售店櫃: A區LB Luxury Mall

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲AIGNER Venezia側揹包及長夾組合，原價38,600元、E-DA價20,000元。
販售店櫃: A區LB AIGNER

▲▼高雄,義大,週年慶,Outlet Mall,Luxury Mall,NewYork NewYork紐約新時區,iGLAMOUR愛．迷人。（圖／義大Outlet Mall提供）

▲MICHAEL KORS經典水桶包，原價22,100元、E-DA價8,840元。
販售店櫃: B區LB MICHAEL KORS

義大世界購物廣場 11週年慶 活動資訊
官網 https://www.edamall.com.tw/
線上購物 https://shop.edamall.com.tw/
Facebook https://www.facebook.com/edaoutletmall/
Instagram https://www.instagram.com/eda_outletmall/

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝
13歲跳級上頂尖大學！「東方神童」38歲驟逝
混打意願登記10點開放！限時6小時　5大QA一次看
華南「7美姬脫光」桌曆喊卡！金管會說話了
AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光
好市多黑色購物節營業時間曝　「這天」搶先看下殺品
米砂「月薪6位數」打趴上班族年薪！　豪買百萬特斯拉
獨／9成內容抄襲碩士生　這所大學副教授將遭撤銷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

國內偽出國攻略！義大Outlet Mall「獨家引進全新美妝、紐約時尚潮牌」　環遊世界說走就走

義大Outlet Mall 10週年慶！週週抽5星級飯店親子主題房一泊二食住宿券！

來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

靠一支「布納哈本威士忌」拯救一段愛情　男友求生欲被讚爆

注意！好市多黑色購物節全門市營業時間曝　「這天」搶先看下殺品

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電4分鐘！　台電曝原因

東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線　翁章梁力推來「嘉」買農產

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

靠一支「布納哈本威士忌」拯救一段愛情　男友求生欲被讚爆

注意！好市多黑色購物節全門市營業時間曝　「這天」搶先看下殺品

美式賣場黑五11／22起超殺折扣開跑！「特價款天天不同」歷年優惠好物搶先看

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應了

貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電4分鐘！　台電曝原因

東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線　翁章梁力推來「嘉」買農產

美廉社x蝦皮首家店到店亮相！開拓「300家數位店」擴大服務

超商熱飲促銷！小7限時3天「買1送1、第2杯半價」　全家2杯88元

宮廟驚見最帥乩童！「男神級臉蛋曝光」不輸韓星　真實身份全起底

陸疫情趨緩本土確診降至6例　上海啟動「3-5歲幼童」疫苗接種

誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴黑白講GG了

LIVE／公投倒數！第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

被邰智源當場罵五字經：滾！吳怡霈LIVE遇「突發狀況」豁出去結局逆轉

紫微宮3天祈安寺福法會落幕　邀請台灣四大媽祖齊聚草屯鎮

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

湖人主場將改名！冠名約破194億　凡妮莎：永遠是Kobe建造的房子

南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天　疫情猛反彈

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

消費熱門新聞

貴婦退貨7萬大衣華敦反擊了

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

貴婦7萬大衣「買貴3倍」退貨遭拒

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

全家咒術迴戰集點活動開跑　1元把商品帶回家

拿坡里戰斧炸雞買4送2、買3送1

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

小熊維尼換冬季新裝！超商最新集點送

快訊／SOGO忠孝館週年慶遇停電

美國來的「禦寒聖品」美式賣場爆好評！

小7限時3天買1送1、全家經典特濃限時優惠

不必辛苦復健！只要1步驟改善腰酸背痛

美廉社x蝦皮首家店到店亮相！

更多熱門

相關新聞

假證、翻牆闖軍區　退役少校背景曝

假證、翻牆闖軍區　退役少校背景曝

已退役的陳姓少校軍官（34歲）12日持假證件混入高雄左營軍區，還翻牆進入辦公室停留長達1個小時，疑似帶走機密文件，一路躲藏直到16日才被逮捕。陳男的同學透露，他畢業於體育系，曾是籃球校隊，身手十分矯健，後來沉迷網路運彩欠下龐大債務，淪落到現在這般地步，讓大家不勝唏噓。

高雄跨年4金卡司大集合！　義大888秒煙火超震撼　

高雄跨年4金卡司大集合！　義大888秒煙火超震撼　

不只台積電！陳其邁也招手聯發科

不只台積電！陳其邁也招手聯發科

粗心男鑰匙沒拔急衝出銀行　他看螢幕秒領3萬

粗心男鑰匙沒拔急衝出銀行　他看螢幕秒領3萬

三接爭議陳其邁再喊：打死我都不同意

三接爭議陳其邁再喊：打死我都不同意

關鍵字：

高雄義大週年慶Outlet MallLuxury MallNewYork NewYork紐約新時區iGLAMOUR愛．迷人

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

東北角秘境「人腦聖地」36億求售　賣家：世界唯一的穴場

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面