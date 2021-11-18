來場歐美瘋狂購物節旅遊免出國！「義大Outlet Mall」全台獨家主題三大店逛不完！11週年慶抽獎拿好禮！

▲年末不能出國照樣能犒賞自己來場「異國」瘋狂購物之旅，高雄義大Outlet Mall歡慶11週年，祭出多項優惠等待民眾蒞臨。（圖／義大Outlet Mall提供，下同）

消費中心／綜合報導

往年年末都是直接飛出國，以年終購物旅遊犒賞自己一整年來的辛勞，沉浸在異國美麗的風光景致中，更享受著買買買瘋狂血拚的快感；今年無法出國也別難過，到高雄義大世界購物廣場照樣可以讓人逛到腿痠、各國精品戰利品買到手軟。適逢義大Outlet Mall歡慶11週年，自2021/11/19（五）～2021/12/19（日）週年慶期間，消費滿1,111元即可抽最新iPhone 13以及cp值爆高的義大世界豐盛大禮包，另有首4日限定滿額送千元電子抵用券、週年慶期間會員滿額同樣贈送限量電子抵用券，以及期間限定會員專屬來店禮等一波波回饋好康，讓民眾不出國也能來場瘋狂購物節，盡情為自己的年末除舊迎新。

▲義大Outlet Mall推出週年慶優惠，再加上館內眾多國際精品 ，預計吸引一波購物人潮。

今年想以超划算價錢買爆歐美各大精品好物就到義大Outlet Mall，走在歐式宏偉建築打造的園區中，宛如置身著名巴黎香榭大道和紐約第五大道，中庭還特別以義大利特萊維（Trevi）噴泉為原型打造了「羅馬天幕」，彷彿就在藍天白雲下的羅馬城市街頭，忍不住美照連拍打卡分享。來到義大Outlet Mall，眼前展開的是一條條奢華氣派街道，身旁被一間間國際大牌店舖環繞，瞬間就有了人在國外的好心情，義大更有必逛的三大獨家主題大店，讓雀躍心情再提升，集結歐洲精品的複合大店「Luxury Mall」，品牌包含Alexander McQueen、BALENCIAGA、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、CELINE、CHLOE、Givenchy、GUCCI 、Jimmy Choo、Kenzo、Sergio Rossi、STELLA McCARTNEY、Roger Vivier、Versace Jean等超過20個品牌，還有全台獨家的MCM和義大利知名的時尚部落客同名品牌Chiara Ferragni，時尚知名精品應有盡有，超低折扣讓人逛到停不下來。

▲高雄義大Outlet Mall中庭的「羅馬天幕」造景，讓人宛如置身歐洲街頭。

▲「Luxury Mall」集結來自歐洲各大精品品牌，女孩們絕對會逛到失心瘋。

另有美式時尚概念店「NewYork NewYork紐約新時區」，匯集眾多美國熱門人氣潮流品牌，更擁有獨家品牌包括BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、Theory、botkier、KENDALL+KYLIE等，另外還有U.S. POLO ASSN.、TRUE RELIGION、STEVE MADDEN鞋款和包款、VINCE CAMUTO鞋款等熱門品牌，優雅、極簡、酷帥、街頭、超模同款等風格多元，不分男女都能以如同國外售價的超優惠價格，買到自己喜歡的衣帽鞋包。義大Outlet Mall更自豪推出全台最大的一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」，商品類別涵蓋彩妝、保養、香氛、髮品和美妝相關周邊小物，並全台獨家代理FEMMUE、JUICE BEAUTY、algologie、SENSORI+等深受海外代購族喜愛的保養、香氛品牌。「iGLAMOUR愛•迷人」更貼心提供AI肌膚檢測、AR試妝與專業美容顧問諮詢服務，幫助消費者從五花八門的美妝保養品中挑選到最適合自己的蜜糖款，輕鬆踏上變美的道路。

▲「NewYork NewYork紐約新時區」包含多個獨家美國人氣時尚品牌。

▲「iGLAMOUR愛．迷人」的AI肌膚檢測、AR試妝與專業美容顧問諮詢服務，讓變美更簡單。

一路逛下來手上已掛滿大包小包還不夠，憑E卡會員消費滿1,111元還能參加週週抽iPhone 13活動，除了有機會抽中超夯新機iPhone 13，還可能成為抽到義大世界大禮包的幸運兒，不僅能免費入住義大皇家酒店、暢玩義大遊樂世界，還可享時尚購物金，眾多大獎等你來拿！義大Outlet Mall週年慶首四日11/19～11/22，E卡會員消費達指定金額，最高可享4,000元回饋；不小心錯過首四日，達指定門檻最高仍可享千元時尚購物金，早買早回饋。除此之外，義大Outlet Mall還推出了歐美時尚風的會員專屬來店禮，11/19~12/2期間是莫蘭迪系列極簡幻彩暖心瓶（350ml）、12/3～12/19則是歐式亮漆暖心袋著走，寒冷冬天用99元輕鬆加購價即能感受義大Outlet Mall心意滿滿的溫暖獻禮。

▲義大Outlet Mall今年週年慶分批送出限量莫蘭迪系列極簡幻彩暖心瓶及歐式亮漆暖心袋著走等好禮。

已經迫不及待想衝高雄義大Outlet Mall大逛特逛，但又被海量商品搞得昏頭轉向、還在三心二意嗎？不妨先從實用又經典的美包們下手，義大推薦清單包括CELINE、Burberry、MCM、AIGNER、MICHAEL KORS等歐美人氣包款，能以殺破5折的價格入手雋永精品。現在就可以開始check行事曆，敲定前往義大Outlet Mall參與11週年慶的年終「周遊列國」驚喜之旅了。

▲Burberry帆布後背包（小），原價41,800元、E-DA價21,000元。

販售店櫃: A區LB Luxury Mall



▲Celine C BAG系列側背包，原價99,900元、E-DA價38,000元。

販售店櫃: A區LB Luxury Mall

▲MCM Stark Visetos後背包（小），原價27,500元、E-DA價8,000元。

販售店櫃: A區LB Luxury Mall

▲AIGNER Venezia側揹包及長夾組合，原價38,600元、E-DA價20,000元。

販售店櫃: A區LB AIGNER

▲MICHAEL KORS經典水桶包，原價22,100元、E-DA價8,840元。

販售店櫃: B區LB MICHAEL KORS

義大世界購物廣場 11週年慶 活動資訊

官網 https://www.edamall.com.tw/

線上購物 https://shop.edamall.com.tw/

Facebook https://www.facebook.com/edaoutletmall/

Instagram https://www.instagram.com/eda_outletmall/

