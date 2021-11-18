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社會 社會焦點 保障人權

假證、翻牆闖軍區　退役少校起底「體育系畢業」1原因自毀

記者黃翊婷／綜合報導

已退役的陳姓少校軍官（34歲）12日持假證件混入高雄左營軍區，還翻牆進入辦公室停留長達1個小時，疑似帶走機密文件，一路躲藏直到16日才被逮捕。陳男的同學透露，他畢業於體育系，曾是籃球校隊，身手十分矯健，後來沉迷網路運彩欠下龐大債務，淪落到現在這般地步，讓大家不勝唏噓。

▲▼涉嫌潛入左營軍區的陳姓男子（中）遭移送。 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男被移送的畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄左營海軍軍區擔負我國海疆安全，12日晚間卻傳出遭退役的陳男持假證件混入，還翻牆進到海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室內，停留將近1個小時，後來軍方衛哨發現有異，但還是讓人趁隙逃走了。消息傳開後，海軍司令部第一時間以「目前還在調查中」不願說明，國防部長邱國正則氣到要求立即拔掉當天值日的「指揮官」。

軍警經過連日追查，總算在16日晚間在高市三民區遼北街抓到陳男。橋頭地檢署17日晚間複訊後，認為陳男涉非法刺探公務秘密罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼▲左營海軍營區大門。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲陳男持假證件混入高雄左營海軍軍區。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，34歲的陳男自海軍指職軍官班99年班結業，去年因為風紀問題，被海軍指揮部列汰除名單後自請退役。根據《自由時報》報導，陳男的同學透露，他是聯考生考上體育系，曾加入籃球校隊，身手十分矯健，入伍後一路從基層升到少校，卻因為迷上網路運彩，欠下龐大債務，去年不僅和女友鬧到分手，就連朋友們也因為太常被借錢不還而拒絕聯繫，沒想到如今捲入這樣的事件，讓大家不勝唏噓。

至於陳男是否有竊取相關軍事機密，專案小組已經查扣他的手機，後續會持續清查是否有利用手機拍攝機密文件。

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