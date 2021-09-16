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國內偽出國攻略！義大Outlet Mall「獨家引進全新美妝、紐約時尚潮牌」　環遊世界說走就走

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣提供）

▲義大世界購物廣場新開幕的一站式美妝專門服務店，讓民眾宛如出國來到機場免稅店。（圖／義大世界購物廣場提供，下同）

消費中心／綜合報導

以往民眾都會趁著連假飛出國玩樂，犒賞自己辛苦工作的辛勞，偏偏國際疫情至今尚未趨緩，看不見疫情的盡頭，讓眾人想出國的夢碎一地，不少人只好看看紐約、日韓、法國、義大利等地的美麗照片「賭照思情」，幻想自己人就在當地度假血拚。其實想感受出國樂趣沒有這麼難，前往高雄「義大世界購物廣場」，擁有全台唯一的歐式建築外觀Outlet Mall，中庭的「羅馬天幕」特別以義大利特萊維(Trevi)噴泉為原型，以羅馬的藍天白雲為範本打造而成，坐在這彷彿置身在歐洲城市街頭，也可以來這裡拍照打卡享受出國的歡樂！更能親自用手觸摸時下最新潮的各國品牌服飾，以最流行的彩妝品打造美麗妝容；還有各家知名時尚大牌以及獨家品牌折扣驚人下殺價，優惠程度完全不輸國外百貨Outlet，不怕你逛膩，只怕沒時間逛完，讓人雙手大包小包滿載戰利品回家，出國旅行美夢輕鬆成真。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場擁有全台唯一的歐式建築外觀的Outlet Mall，中庭的「羅馬天幕」以義大利特萊維（Trevi）噴泉為原型，彷彿置身在歐洲城市街頭。

受疫情影響無法出國，就快要壓抑不住思念國外旅遊的心，不妨轉個彎在國內來一場「偽出國旅行」吧！連假期間想要有出國感那就出發去機場，搭上飛機感受久違的高空氣息，起飛降落到高雄小港機場，下機通關後入住飯店放好行李，第一個出國重點get！第二個出國重點環節當然是買買買，位於高雄的「義大世界購物廣場」佔地遼闊，並以各式西方建築外觀與裝潢營造出滿滿國外風情，更有多個主題區、700個品牌，搭配國際精品全年2折起的優惠價格，讓人就像置身外國，帶著雀躍心情走跳流轉在各店家之間，就算逛到腿軟也捨不得停下來休息，只想狂掃貨刷卡結帳，整座購物廣場就是令人流連往返的美妙遊樂場。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場新闢紐約新時區，引進多個全台獨家品牌要抓住消費者的心。

義大世界購物廣場之所以能讓人一秒擁有出國感，是因為放眼望去即可見TOD'S / HOGAN、ARMANI OUTLET、HUGO BOSS、COACH、MICHAEL KORS、Max Mara、DAKS、TUMI、Brooks Brothers、SWAROVSKI等一線國際名品，同步接軌歐美時尚流行。去年更獨家進駐義大利精品Outlet概念店「Luxury Mall」，迎來不論男女都愛的時尚大牌如GUCCI、BURBERRY、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、CELINE、CHLOE、Stella McCartney等，超過20個國際精品歐洲直送；還有全台獨家MCM及義大利知名時尚部落客同名品牌CHIARA FERRAGNI，想買便宜不用再靠代購等老半天，由品牌直營的Outlet Mall，價格漂亮、品質有保障，讓人放心下手。

NewYork NewYork紐約新時區　全台首創美國多品牌複合店

為了迎接下半年眾多假期，讓民眾在無法出國的情況下，也能享受與往年同樣的異國旅遊購物體驗，義大世界購物廣場於9月5日開幕「NewYork NewYork紐約新時區」，363坪的浪漫簡約後現代主義空間中，有超過15家美國品牌總部直送的時尚單品，包括全台獨家品牌女裝BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER和超模姐妹花創立的KENDALL+KYLIE包款，年輕時尚OL最愛的Theory，以及全台首間實體店US POLO ASSN.，經典休閒衫應有盡有；還有廣受好萊塢明星和名媛喜愛的VINCE CAMUTO、Steve Madden，買雙好穿好走的美鞋立刻能再連逛三天義大世界購物廣場。區域更精選來自加州的頂級丹寧TRUE RELIGION、紐約年輕設計師品牌WALTER BAKER等，未來也預計會有其他品牌將不定期進駐，隨性混搭一站式購足美國時尚潮流，慾望城市女主角、都會女郎換你當。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲9月5日開幕「NewYork NewYork紐約新時區」，空間以白色系為基底，點綴都會簡潔的線條，展示每個品牌的獨特品味。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼NewYork NewYork紐約新時區匯集許多美國熱門品牌，上圖為BCBG女裝，下圖為Vince Camuto鞋款。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大Outlet Mall引進美國百年品牌服飾US POLO ASSN.（上圖）全台首間實體店；下圖為以皮衣聞名的紐約品牌WALTER BAKER。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

iGLAMOUR 愛•迷人　全台獨家一站式美妝專門服務店

同天開幕的還有「iGLAMOUR 愛•迷人」一站式美妝專門服務店，120坪的半開架式自主購物空間裡，找得到來自歐美日韓全球20國百大美妝人氣品牌，彩妝、保養、香氛、髮品等上千種商品一應俱全，完全是女孩們的天堂！還有全台獨家品牌如：韓國歐膩默默大推的植萃療癒系保養品牌FEMMUE、由好萊塢明星Gwyneth Paltrow加持的美國有機保養品牌JUICE BEAUTY，以及號稱法國女人都用過的法國問題肌保養專家品牌algologie，更是能滿足不同族群及年齡層的美麗需求。想試用產品卻又不想被打擾嗎？iGLAMOUR 愛•迷人貼心提供開放式試妝台、肌膚檢測儀及AR試妝機，只要用手指輕輕滑動、點選喜歡的顏色，就能看到完妝後的虛擬妝容，不會操作也不用擔心，現場可請專業又親切的美容顧問諮詢協助，通過有趣自在又新鮮的美妝購物體驗，把變美道具通通打包回家。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣提供）

▲iGLAMOUR愛•迷人的半開架式空間，美妝保養品牌眾多令人目不暇給。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲AR試妝機，只要用手指輕輕滑動，就能看到完妝後的虛擬妝容。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼iGLAMOUR愛•迷人，實體獨家代理來自韓國、在日韓極具口碑人氣的品牌FEMMUE，上圖為山茶花保濕精華油30ml，下圖為奢華滋潤面霜45g。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼國外討論度極高的美國有機彩妝品牌JUICE BEAUTY就在義大Outlet Mall，上圖為白金駐顏彈力乳霜50ml，下圖為白金駐顏彈力精華30ml。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲▼想成為優雅法國女人就不能錯過法國保養品牌algologie，上圖為完美修護精粹泡泡面膜，下圖為超潤透亮保濕乳霜，皆為明星商品。

▲▼義大世界購物廣場,NEW YORK NEW YORK紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

想出國還在等什麼！說走就走的偽出國之旅目的地「義大世界購物廣場」已經準備好迎接旅客，旅程中別忘了出國的第三個重要環節－－努力拍照打卡po社群，讓所有人一起分享這趟「環遊世界」美好旅行、逛到忘我的好心情。

▲▼義大世界購物廣場,NewYork NewYork紐約新時區, iGLAMOUR 愛•迷人,美妝,時尚,精品,出國,Outlet。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界童話打卡地標「魔法時光鐘」超夢幻！

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