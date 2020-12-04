義大Outlet Mall 10週年慶！週週抽5星級飯店親子主題房一泊二食住宿券！



▲義大世界購物廣場今年歡慶10週年，只要消費滿額就有資格抽價值3萬元的義大皇家酒店親子主題房一泊二食住宿券。（圖／義大提供）



消費中心／綜合報導

秋季週年慶狂買一波還不過癮，好想豐收到歲末嗎？全台壓軸週年慶「義大世界購物廣場」迎來10週年，全館超過700個品牌一同歡慶，並獨家引進許多國際名品和新櫃，在2020/12/4（五）～2021/1/10（日）週年慶期間消費滿額，即贈各品牌美食禮盒、主題餐廳餐券等，還能抽高級飯店一泊二食免費住宿券、按摩椅、手機等超狂大獎，讓民眾不只買到手軟、禮物也拿好拿滿。週年慶期間適逢聖誕節，民眾逛街除了可能巧遇聖誕老公公外，也別忘了和廣場高大閃閃發亮的聖誕樹合照。義大世界年末更有跨年演唱會和精彩煙火秀，讓人從12月初一路熱鬧迎新年。

義大世界購物廣場邁入10週年，除了原有的700個多品牌，為了帶來新氣象更進駐來自義大利的精品Outlet 「LUXURY MALL」，獨家引進全台Outlet唯一的明星愛牌MCM，還有以經典A字馬蹄鐵logo著名的德國慕尼黑品牌AIGNER等超過20個國際精品品牌。民眾熟知的adidas、Reebok，全台最新型態概念店也獨家登場；Gap Outlet全台最新店型也搶在10週年慶前盛大開幕；還有主打全店均一價49元的港式點心品牌「好正點」亦正式插旗。來一趟義大世界購物廣場，國際精品、運動潮流、時尚休閒一站購足，還能享受美食，CP值破表。





▲今年民眾到義大世界購物廣場逛街，能逛到超過700個品牌，還能感受獨家Outlet概念店新風貌。

在義大世界購物廣場花錢血拼不心疼，因為週年慶期間憑E卡及全館當日消費累計滿2,020元發票，就能兌換摸彩序號乙個，週週抽出價值超過3萬元的義大皇家酒店親子主題房一泊二食住宿券，以及義大天悅飯店親子主題房一泊二食住宿券；還有FUJI按摩椅、vivo手機等眾多超值大獎等著被民眾領回家。出發義大享受逛街樂趣、買到喜歡的東西超滿足，還能期待抽獎驚喜，滿滿歡樂充實心靈；就算當週沒中獎也不必洩氣，下週還可以繼續抽，愈早買擁有愈多中獎機會。

▲想帶孩子入住高級義大皇家酒店和義大天悅飯店親子主題房，不要錯過12/4（五）起的義大世界購物廣場10週年慶滿額抽獎活動。

不只有機會免費入住5星級飯店親子主題房，義大世界購物廣場週年慶就是要讓民眾同樂，推出期間消費滿額就送品牌獨家來店禮和滿額禮！憑E卡及全館當日消費單筆滿2,020元發票，可兌換莫凡彼冰淇淋（100ml）或濾掛咖啡（4入）乙份；滿15,000元送星巴克咖啡午茶組、滿3萬元贈金色三麥啤酒4入禮盒組、滿6萬元贈古典玫瑰園茶葉禮盒、滿10萬元則獨享金色三麥大拼盤或紅舍泰式料理雙人餐券，要用各類美食在這個濕冷寒冬溫暖消費者的心，以上均數量有限，換完為止，想要好康的民眾腳步得快。

▲左為莫凡彼冰淇淋（100ml）、右為莫凡彼濾掛咖啡（4入）乙份。

義大10週年慶期間正巧碰上聖誕節，義大世界購物廣場巨大發光聖誕樹營造氣氛，12/19開始連續兩週末，來逛街的民眾還有機會在轉角碰見聖誕老公公向你發送甜蜜小糖；12/12及12/26下午三點則邀請「明叡提琴」於館內表演，陪伴消費者度過濃濃溫馨的聖誕佳節。

▲義大世界購物廣場擺放巨型聖誕樹，邀請大家一起走進夢幻歐洲童話的世界。



義大10週年最大的受惠者就是消費者，除了購物廣場週年慶贈禮抽獎及聖誕節活動之外，延續這股歡慶氛圍，義大世界歷年都極受注目的跨年活動同樣規模大升級，睽違5年再度舉辦氣氛超嗨的跨年演唱會，「紫耀義大、享樂拾光」2021跨年晚會嘉賓陣容強大，有楊丞琳、蕭煌奇、楊乃文等大咖飆歌倒數迎新。跨年煙火秀更是今年重頭戲，此次煙火展演時長10分10秒，呼應義大世界10週年慶，更以各式各色的璀璨煙火搭配聲光演出，給予民眾全新一年十全十美、絢麗耀眼的祝福。