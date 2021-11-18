靠一支「布納哈本威士忌」拯救一段愛情　男友求生欲被讚爆

▲近日有網友在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團發文，分享自己的廚藝被一瓶威士忌拯救的故事。（圖／擷取自《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團，下同）

消費中心／綜合報導

天氣明顯轉涼，加上不少防疫相關規定陸續放寬，和炎熱的夏天相比，對於不少民眾來說，是個適合出外採買以及踏青露營的好時機。同時，振興五倍券、好食券以及週週狂抽的國旅券、藝fun券等加碼活動，也已抽獎完畢，中獎的幸運兒也開始計畫購物和旅行事宜！也因此，近來無論各種出海放風、營地露營的戶外行程，相關社團每天也有不少網友開始分享出遊照片以及推薦好物！

近來在知名的《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團中，有一則PO文就格外引起關注！有網友近日分享在美式賣場入手的戰利品說：「平常都是男友下廚，今天聊表心意煎好市多牛排當生日大餐給他吃。」無奈原PO自知廚藝不精，還自嘲說牛小排吃起來像紙箱，就算努力修圖幫美白，照片上的牛排還是像木炭，笑翻眾人。但沒想到這個窘境竟然可以被神逆轉？原來網友還順道拎了一隻經典烤雞，想說牛排煎失敗的話至少還有烤雞，不至於讓男友餓肚子，沒想到男友一上桌，直接打開一樣是購自美式賣場的威士忌，「男友喝了一口威士忌就接連兩杯沒停，可能喝太多威士忌了，一直稱讚我煎的牛小排只是黑了點，其實蠻好吃。」

▲原PO男友的「求生欲」笑壞網友。

男友明顯的求生欲，讓原PO又好氣又好笑的在社團分享。果然引起一票網友神回覆，「男友喝了一口威士忌就接連兩杯沒停～這是要壯膽的fu啊～」、「肉沒回溫，但愛有升溫」、「我吃了快一輩子的食物，懂一個道理，求生欲！」同時也有不少網友把重點放在這支威士忌上，直呼，「這支單一麥芽威士忌很棒，但你的手藝……」、「CP值算高的一支酒，推」、「這支威士忌不錯，上週末露營時朋友有帶去」、「布納哈本，男友懂喝」接連稱讚威士忌的留言，讓原PO也忍不住心有餘悸的回文，「真的還好這瓶威士忌救了我。」

▲拯救原PO的威士忌，原來大有來頭？

意外的是，也釣出很多威士忌老饕驚呼，「天啊睽違一年多，布納哈本『海洋之舵』回來了！」、「還以為停產了，可惡現在就想衝去買！」美式賣場除了獨家和特規版的商品，眾多酒款也是許多酒饕願意年年付會費、週末衝賣場閒逛挖寶的關鍵理由。一年多前，這支布納哈本「海洋之舵」曾在賣場掀起一波熱賣，甚至在當時躍身為「經典必買」產品之一，但品飲風潮刮起之後，卻無預警的斷貨消失，許多人到現在都以為已經停產，現在在賣場重新上架，勢必再度席捲酒饕們的購物車。

▲睽違一年半、再度於美式賣場獨家上架的布納哈本「海洋之舵」，讓酒饕毫不考慮就決定用新台幣用力下架。

網友在網路上熱烈討論這支布納哈本「海洋之舵」必買的理由，關鍵在於它是台灣人偏愛的「雙雪莉桶」威士忌。調酒師特別嚴選布納哈本酒廠裡，非冷凝的初次、二次陳釀雪莉雙桶，交織出飽滿輕盈又帶有焦糖奶油、熱帶煙燻水果香氣的12年經典雪莉風味。有網友的品飲筆記就指出，這支「海洋之舵」的酒體，品飲細節在於，出自布納哈本的芬芳活潑酒體，還微微透出「海洋之舵」細膩的海潮鹹味，且沒有泥媒味。這不僅是市面上其他雙雪莉桶難以品嚐到的風韻，也是一般人沒嘗試過就難以想像的滋味，更是這支布納哈本「海洋之舵」無法被取代、又讓酒饕心心念念的經典特色之一。

睽違多時、再次獨家於美式賣場重磅回歸的布納哈本「海洋之舵」，恰好遇上各種海鮮美味盡出，以及最需要威士忌溫暖身心的秋冬露營旺季，讓這支雙雪莉桶威士忌可說回來得正是時候。網友PO文一出，已經有許多等了它好久、害怕不先囤貨又再度缺貨的酒饕，趕緊衝到賣場放滿一車。

▲▼賣場的購物車和結帳帶上都可見布納哈本「海洋之舵」的身影。

趁著到美式賣場補貨，也別忘了把豐腴的牛小排、鮮蝦螃蟹或鮭魚透抽等食材一起備起來，有網友也特別推薦「海洋之舵」搭配海鮮或堅果零食一起品嚐，風味更佳。無論是幫愛人朋友備好一桌紀念大餐，或是在露營夥伴面前大露一手美酒搭餐的絕技，這個秋冬不妨就以布納哈本「海洋之舵」展現自己非凡的行家品味。