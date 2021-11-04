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用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家！年度電影免衝戲院「宅家觀影」才是極致享受

▲▼Sony BRAVIA振興加碼第二波。（圖／記者周宸亘攝）

▲想要感受電影大片的深邃與頂級質感，趁著五倍券到手，搶先把Sony最高規格的Sony BRAVIA A90J搬回家，從此慵懶待在家就能享受頂級影廳的觀影體驗！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

備受矚目的金馬獎即將舉行，熱愛電影的網友不只關注今年獎落誰家，有一派網友更是笑說，「又要看大家崩潰發文了！」原來只要每年全球重大電影獎項出爐後，就會有人扼腕當初應該衝電影院，用大銀幕享受拿到最佳男女主角或是最佳影片的年度電影，徹底體驗被演技或氛圍完全震撼的臨場感。但其實要享受同樣的觀影感受，一定只能衝高級影廳嗎？市面上新世代高規影音產品以智慧處理器呈現媲美電影院的影音效果！現在正好趁著五倍券入手，從此沒追到電影場次也不用覺得遺憾。

對於追求極致影像畫質的專業影痴來說，畢生的夢想就是搬一台頂規的Sony OLED高畫質機種，把家裡的客廳或房間打造成豪華家庭劇院，不用特別出門、更不用排隊搶票，隨時隨地想沉浸在任何一位名導的曠世巨作中，藍光DVD一放或是串流平台一點開，一秒就能被電影世界包圍。搭載Google TV的BRAVIA全系列機種，現在也內建Netflix、YouTube、myVideo、prime video等知名串流平台，不用另外搜尋下載，登入帳號密碼後，立即就能享受全面升級的影像饗宴。

平日愛在家用電視或電腦看電影、追劇的人，也一定曾耳聞關於Sony的Netflix校正模式，能將畫質調校成原創團隊欲呈現的色彩對比與影像氛圍，在家也能感受專業影像工作室畫質，正是讓重度追劇迷都趨之若鶩的原因之一，也讓Sony成為一般人邁入影像殿堂的契機。

▲▼Sony BRAVIA振興加碼第二波。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼一鍵打開Netflix，再將畫質設定調整到Sony知名的Netflix校正模式，追上創作團隊想帶給所有劇迷、電影迷的原創氛圍。

▲▼Sony BRAVIA振興加碼第二波。（圖／記者周宸亘攝）

近來隨著Sony發表前所未見、以「仿人腦」概念研發的處理器後，連帶著讓BRAVIA XR全系列機種都直上數階，不過對於想攻頂的影迷來說，要細選搭載OLED螢幕的旗艦機型A90J，才能實現「把電影院搬回家」的夢想！

Sony高階機種今年的詢問度和成交量皆有超亮眼表現，主要是因為大家衝著全新的「認知智慧處理器XR（以下簡稱XR處理器）」而來！被譽為當今最令人驚歎的「黑科技」，XR處理器帶來全球首創「模擬人類大腦分析」技術，可以比照人類眼睛、耳朵傳遞給大腦資訊的模式，即時交叉分析約數十萬種畫面中的精細元素，例如光影層次、暗處細節，都能將畫面處理得細膩再細膩。另一個進階技術則是「模擬人眼注視」，XR處理器會針對影像重點做更高畫質的處理，讓觀眾注意到的焦點，更被畫面凸顯，細節上還會有更趨近於真實的色彩質感與深度表現，若是動作大片或體育賽事，每一幀畫面也能維持如親眼所見般順暢清晰，不見殘影。

▲▼Sony BRAVIA振興加碼第二波。（圖／記者周宸亘攝）

▲強大的XR處理器加上OLED螢幕，能細膩呈現特殊質感的視覺效果，相當有感的高清畫質，讓人一看上癮，超療癒！

不過，在細節的呈現上，除了XR處理器的彪悍性能，還有賴於OLED特有的極致黑，透過「XR OLED 對比增強 Pro」技術，發揮OLED最大效能，超越以往亮度與對比表現，無論亮部或暗部，細節都能清楚呈現。過去，使用傳統電視欣賞動作大片，經常明顯感受影像在跑、聲音卻死板地從下方喇叭發出的「出戲狀況」，Sony OLED的獨家特色螢幕就是揚聲器，透過螢幕後方的致動器振動發聲，不僅讓影像與聲音的位置同步一致，聲音還能跟著影像，精準地在螢幕的不同位置出聲，閉上眼睛也能感受到畫面物體由遠至近、上下移動，讓所有影迷享受身歷其境的真實臨場快感！此外，BRAVIA XR還能自動偵測家具陳設等環境並依使用者位置，自動將音場校正成最精準傳送的模式，不僅聰明還相當人性化。

▲▼Sony BRAVIA振興加碼第二波。（圖／記者周宸亘攝）

▲XR處理器帶來大躍進的影像畫質與強大音效，讓路過的客人都忍不住駐足欣賞。

近來穩坐全球票房冠軍的《沙丘》，不少人都指出絕對要看IMAX版本，Sony影業也曾訂出未來將發行上百部IMAX Enhanced的藍光光碟的目標，可見享受最高規格的影像體驗，已是全球影迷共識！A90J同時也具備IMAX Enhanced及Dolby Vision、Dolby Atmos技術認證，想要擁有劇院級的震撼影音效果，在家擺上一台A90J，感受全面無干擾、沉浸式體驗不僅不用再跑頂級電影院，就連朋友都搶著塞錢直衝你家看電影！

▲▼sony振興5倍券。（圖／Sony提供）

▲趁著Sony「秋季振興加碼送」活動，集結家人的五倍券，爽換一台符合全家人期待的BRAVIA回家。（圖／Sony提供）

過去想入手最高級旗艦機型，就算下定決心難免也是有點肉痛，如今五倍券在手，意味著購機進度全面超前，想在家裡打造頂級劇院的夢想就只差下單這一步，如果多人綁定，最後的結帳金額絕對超有感！Sony也鎖定這一波時機，推出「秋季促銷」活動，即日起～11/21，只要以五倍券帶走BRAVIA指定機種，最高加碼現折一萬、最少現折三千，遠比買日用品、保養品還划算。

如果有購入日用品的需求，也沒問題！活動期間只要完成註冊，就有機會獲得1,000～3,000元的超商購物金，讓消費者想買什麼就買什麼。現在購買BRAVIA全系列機種，還能再get遠傳FriDay影音、myVideo、LiTV線上影視、KKTV等串流平台的免費體驗方案。用五倍券換一個無從想像的頂級娛樂機會，現在只要準備好飲料零食，在沙發上找一個最舒服慵懶的姿勢，就能用眼睛跟著Sony BRAVIA A90J，投身到身歷其境的影像世界裡去。

更多優惠資訊>> https://bit.ly/3k4oJ6m

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