登高山若失溫達3小時即奪命　玉管處分享3撇步預防

▲玉山國家公園呼籲山友落實衣著裝備完善等3項預防失溫的有效方法。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著東北季風吹起，台灣各地氣溫逐步明顯下降，玉山國家公園管理處除提醒登山民眾，尤其是有心血管疾病病史者要隨時留意身體狀況變化，若出現不適症狀應儘速下山就醫；尤其依據「333」原則，若發生失溫頂多3小時就會喪命，比起缺水、缺糧的威脅都大上許多，因此須切記「保暖」、「適時補充熱量」及「察覺身體變化」等3項「撇步（有效方法）」，以預防失溫。

玉管處解釋，從事登山活動可能遭遇的緊急狀況有所謂的333原則：一旦發生失溫狀況，僅能維持生命3小時；面臨缺水可維持3天；缺糧不進食可維持3週，由此可知失溫喪命的風險極高，也提醒預防失溫有3項「撇步」，資訊如下：

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一是衣著到裝備都得細心講究。玉管處指出，預防體溫散失首要注重衣著，建議內層可穿排汗衣，將汗水引到衣物表面、減少熱傳導，中層為保暖化纖或羽絨衣，防水透氣的外套則可隔絕風寒，同時避免內層衣物因潮溼而失去隔熱效果；另外頭部也會散失大量體熱，記得戴上保暖帽子，背包中也應攜帶備用衣物，連同睡袋以塑膠袋或防水袋包好，以利到宿營地點時換上乾爽衣物。

▲秋冬上山常遇天寒地凍，玉管處提醒預防失溫小撇步。（圖／玉山國家公園管理處提供）

二是適時在行進中補充能量。玉管處強調，登山是持久而耗氧的運動，行進間可適當補充糖果等食物以產生熱能，在休息時要記得先做好保暖後，再補充食物及熱飲品，隨身可攜帶保溫瓶、飲用溫熱水，避免喝下冷水帶走體熱，也可避免人體因脫水而增加失溫及凍傷的危險；此外，酒精會使人體表面血管擴張而產生溫暖假象，實際上卻讓體溫散失得更快、有可能讓人陷入失溫險境。

三是隨時保持警覺、覺察身體變化。玉管處補充，登山者入山後，將需要適應高山的高度變化、天氣等外在風險，特別是氣候瞬息萬變、秋冬季節夜間溫度常降到冰點，若加上降雨和在裝備不夠完善，極易引發失溫或其他突發狀況。



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