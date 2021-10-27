蝦皮購物雙11重磅邀請「天后aMEI」代言！妹迷衝「線上填表單」直播夜和女神「同框」互動

▲備受矚目的蝦皮購物雙11跨夜直播，迎來最強代言人aMEI以及吸睛主持人和隊長陣容。（圖／蝦皮提供，下同）

aMEI的粉絲在哪裡！誰說想再目睹天后的「妹力」，只能苦等最新巡演DVD上市？即將迎來的年度購物盛事「1111購物節」再度引爆電商大戰，蝦皮購物今年的「雙11跨夜直播」更是獨家重磅請來天后張惠妹擔任品牌活動大使，同時更要現場連線超幸運妹迷，一次滿足粉絲同框阿妹的幸福爆擊！

往年1111購物節，各家電商除了瘋狂降價大撒幣，近年發展起來的雙11跨夜演唱會直播，更是已經成為粉絲、消費者迎接「雙11購物節」的儀式感，代表著錢錢、信用卡提前準備好，隨時都要線上血拼一番！而每年跨夜直播的最強卡司，自然也成為眾人注目的焦點。每次企劃總是「沒有最狂只有更狂」的蝦皮購物，再度挑戰電商史上里程碑，特別請到堪稱「最強活動大使」的天后aMEI，點燃今年雙11一系列的最強檔優惠。

既然獨家請來天后駕到，蝦皮購物更是卯足全力，幫所有鐵粉爭取到別人享受不到的心跳爆表福利！想親口對著aMEI告白，或是陪她狂飆經典High歌嗎？即日起只要上網填寫報名表單（https://sho.pe/3pzb8c），輸入真實姓名、手機號碼、Line ID等資料，就有機會成為11/10（三）當天「最強妹力！橘白藝能大對抗」蝦皮購物雙11跨夜直播中，「唯二」能與天后同框登場的最強幸運兒！就算沒有被老天爺眷顧，在報名表單中留下「你想問aMEI什麼呢？」一併送出，也有機會在節目中被天后挑中，親口答覆粉絲們的好奇提問，超靈活的節目活動設計，讓直播打破了地域限制，也讓粉絲與阿妹之間沒有距離。

▲今年雙11除了狂推購物車結帳，把握時間報名「蝦皮表單」還有機會和天后阿妹LIVE互動！

想一舉和阿妹「同台」，搶在11/1（一）23：59前報名完後，別忘了11/3（三）就是開獎日，幸運粉絲的同框名單即會公告在「蝦皮直播Live」動態牆貼文中。要注意的是，如果工作人員持續聯絡不上或是時間無法配合等，同框資格就會往後遞補，妹迷們務必保持隨時滿格滿電的狀態，才能毫無懸念與心目中永遠的女神世紀大同框！

除了令人驚豔的最強活動大使，蝦皮雙11「最強妹力！橘白藝能大對抗」也請來陶晶瑩、吳姍儒聯袂擔綱主持，並且由對戰火花十足的張立東、鼓鼓呂思緯、納豆以及戴愛玲分別擔任橘隊與白隊隊長，領著AKB48 Team TP、BOXING、C.T.O、GJ蔣卓嘉、Urban Wild 都市叢林、宇宙人、安那、林凡、林采欣、許富凱、琳誼、黃霆睿、麋先生、魏如昀和魏嘉瑩等一票隊員，從11/10（三）晚上7點開始，輪番秀出最殺舞藝歌藝，一起陪螢幕前的粉絲熱鬧跨到雙11！這份「豪華名單」一公佈，迅速在社群上引起網友熱議，「有阿妹我就看」、「根本比跨年卡司還猛欸」、「這個組合陣容……雙11我只鎖定蝦皮無誤」、「雙11最殺優惠跟同框阿妹，我全都要！」

▲宛如跨年活動的對戰卡司，讓蝦粉驚呼「含金量也太高」！

除了眾星雲集堪比跨年的直播秀，所有消費者在雙11前夕最期待的，當然還包括蝦皮購物全站的優惠活動。眼尖的蝦粉一定發現今年雙11的暖身操已經從即日起悄悄展開。精打細算的小資族，即日起～11/10（三）也不可錯過早鳥「全站$0免運11張」領券好康，領完還要把蝦皮遊戲點出來玩，天天還有機會再抽最新iPhone 13。購物車如果有商城裡的東西，現在就記好行事曆，11/1（一）搶先使用商城85/88折券，最高就能現折5,000元！

至於雙11當天，每年必搶的Apple、巴黎萊雅等48個精品大牌接力下殺$11up，最新商品以及超值優惠組合，從一大早8點開始也會在平台上鳴槍開搶，點選蝦皮貼心的「提醒我」按鈕，就不怕錯過搶購時機。美食品牌今年也不缺席，國人愛吃的海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等名店也紛紛祭出最低5折起的優惠，只開放雙11當天限定搶購！跨夜到「雙11」00點整點開始，只要下單並選「蝦皮店到店取貨」，蝦皮購物還要再送消費者$1up的美味咖啡。從大咖直播、與天后同框，到所有人都能享受的全站激省優惠，就是要讓蝦粉不用怕買到剁手指，從現在開始就敲碗直呼，「等不及啦！」