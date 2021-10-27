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錄下自己的日常故事！上傳「15秒Vlog」冠軍入選影像紀錄片＋爽拿最新旗艦手機

▲▼vivo X70,光影紀念館,旗艦手機,蔡司光學鏡頭,T*鍍膜,感光元件,微雲台,夜拍,實測。（圖／vivo提供）

▲即日起至11/10參加「光影紀念館」活動，重新看見專屬於自己的動人時刻。（圖／vivo提供，下同）

消費中心／綜合報導

vivo最新影像旗艦手機10月甫上市後，就以強大的影像技術震撼業界，也瞬間圈粉不少重視影像的3C消費族群。事隔不久，vivo又公布早先攜手億萬電影《孤味》導演許承傑和金鐘、金馬雙料攝影陳克勤，以及《台北電影節》非常新人陸夏和新生代演員鄭楠鐘等黃金陣容合作，探討真愛、婚姻、兩人關係的微電影《圓形三角形》，不僅在台北電影節「首映」後大獲好評，隨後上傳至YouTube，目前觀看次數已突破百萬！深信「透過科技可以提升生活中的美好」的vivo，再度推出線上「光影紀念館」活動，揪手癢的影像玩家一起創造有故事的生活紀錄影像，短短15秒至60秒內的影片，就有機會受到品牌青睞、獲得超值好禮。

下半年一向是各大品牌推出旗艦手機的焦點季度。vivo全新vivo X70系列手機比起前一代升級更有感，儘管延續和蔡司合作的光學鏡頭，以及自家開發的防手震雲台，但成像質感都呈現大躍進狀態，包括細節表現佳、影像色彩更富層次，加上全系列手機皆採用令人驚豔、能避免耀光鬼影的蔡司T*鍍膜，輕鬆滿足消費者聚會出遊、用餐約會等使用需求。此外，vivo X70 Pro更是升級到可以讓導演引領整個專業團隊、拍出細膩電影大片的彪悍程度，例如「微雲台3.0」的五軸防手震技術，提供攝影單純手持也能拍出平穩運鏡的強大助力，達到導演、攝影挑惕的標準。

▲▼vivo X70,光影紀念館,旗艦手機,蔡司光學鏡頭,T*鍍膜,感光元件,微雲台,夜拍,實測。（圖／vivo提供）

▲全新vivo X70系列手機，甫一開賣就蔚為話題。

秉持著「人文之悅」的品牌精神，vivo堅持科技應該要提升每個人對生活的美好想像與開拓更寬廣的視野！即日起新一波登場的「光影紀念館」活動，就是因為這個理念孕育而生。試想，疫情重回「+0」、陸續回到工作崗位上打拚以來，是不是又有好一陣子沒有停下手邊事物，好好紀錄身旁的家人、朋友、孩子以及毛小孩，甚至有多久沒有用手機記下每天期待的早午晚餐、每天通勤時的小發現或是拍下自己最美好的狀態？

即日起至11/10發起的「光影紀念館」活動，只要循著vivo設定的主題，問問自己「與家人度過最難忘的時光是什麼？」、「您是否還記得最初的自己？」、「哪些時刻激勵您繼續往前、實現更多事情？」、「您的夢想生活是什麼樣？」、「有什麼事情給您的生活帶來快樂？」。從愛、自我、正面、夢想和日常等切角發想，無論使用什麼品牌的手機，只要拍下最滿意、最能傳達心裡所想的15秒至1分鐘Vlog短片（不限形式可剪輯），並公開分享於個人的FB、IG，並在貼文中tag「#vivo光影紀念館」和「@vivoTaiwan」，最後再將原檔影片置於個人雲端並至官方表單（https://vivobm.tw/lighe_list）填寫基本資料，即完成報名。

▲▼vivo X70,光影紀念館,旗艦手機,蔡司光學鏡頭,T*鍍膜,感光元件,微雲台,夜拍,實測。（圖／vivo提供）

▲▼極富意義的「光影紀念館」活動，獎項也相當豐富。

▲▼vivo X70,光影紀念館,旗艦手機,蔡司光學鏡頭,T*鍍膜,感光元件,微雲台,夜拍,實測。（圖／vivo提供）

跨出平常的使用習慣，用手機紀錄心情寫照、美好風景，不僅讓參加者重新審視日常微小但美好的事物，還有機會入選為「光影紀念館」的影像紀錄片。冠軍作品即可贏得近日討論度最高的vivo X70 Pro 手機（市價 25,990元），第二名可獲得TWS 2 ANC真無線降噪藍牙耳機 + bitplay攝影配件組（總價值5,590元），第三名則可拿到bitplay攝影配件組（市價2,800元），每位參加者則都有機會抽中輕巧藍牙自拍腳架（市價 699元，共計10名）。vivo希望隨著「光影紀念館」活動發起，鼓勵更多人拿起手機紀錄屬於自己的故事，讓平凡的日子透過手機鏡頭演繹出特別動容的點滴記憶。

活動詳情請洽vivo官網https://vivobm.tw/lightshadow

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