看不懂日文也能狂買日貨！日本直送到府的「免稅藥妝家電」雙11下殺1折起再享免運

▲主打將日本原裝商品直送到世界各地的「DOKODEMO」免稅網路商城，祭出下殺1折起，同時再享免運的雙11購物節活動！（圖／擷取自「DOKODEMO」官網，下同）

消費中心／綜合報導

終於迎來舒爽的秋季，雖然近來吹著和煦涼風的天氣讓人心情大好，但FB、IG最近是不是有許多朋友紛紛貼出「過去這一天」的歷史動態，哀嚎著如果不是疫情，現在早就已經在日本血拼採買、賞楓兼大啖美味日料了呢？

沒關係，雖然還要再忍耐一陣子才能「解封出境」，但有賴科技、社群以及貨運物流的神助攻，現代人就算無法定期衝日本補貨，各式經典商品還是能在台灣下單，想要全新的當季熱銷品項，也都有各種管道能夠入手。不過雖然網路代購風氣正盛，算得精的小資族群難免還是不想多被賺一筆，但往往就卡在看不懂日文，也不曉得怎麼解決訂購付款和後續物流的問題。貼心的日本商城於是推出了「DOKODEMO」網路平台，繁體中文的介面以及講求付款安全的多元支付方式，讓日本看不懂的消費者也能輕鬆選物，安心結帳。其中，先享後付的「AFTEE」付款方式，對於沒有信用卡的人來說，也格外貼心方便。平台也跟上雙11購物節的腳步，祭出最高97%OFF的優惠，要讓哈日族在台灣也買得超開心！

過去在日本的藥妝店，往往要湊到5000日圓以上，才能享有免稅優惠。直接上網就能把喜愛商品丟進購物車的「DOKODEMO」，本身就是一個主打將日本原裝商品，從日本直送到世界各地的免稅網路商城，就算買不到5000日圓，所有品項免稅之餘也能享有免10%消費稅與期間限定的激安折扣。從日本藥妝店的經典雙品，再到日系百貨專櫃化妝品甚至零食、調理包、茶，包括每次去日本都會忍不住大掃貨的ROYCE’和KitKat巧克力，在「DOKODEMO」也有超多口味種類可挑選！

▲想吃日本零食，也能在「DOKODEMO」買好買滿。

疫情以前，各大旅遊網站和部落客推薦到日本必買的品項，在「DOKODEMO」也一應俱全。兩年前從日本帶回來囤貨的保健食品，現在應該快吃完了吧？現在上平台，輕鬆就能找到單罐或多入組的「合力他命」，雙11期間讓人心動的6折優惠，就算一次買給爸爸媽媽、三嬸婆四叔公也都很可以。在台灣一瓶貴鬆鬆的SK-II，衝著在日本的免稅優惠，讓不少小資女過去都趁遊日的時候一併帶回台灣，平台上從青春露、淨白精華到限量設計版的神仙水護膚精華，也都有得買。

愛漂亮的小姐姐們，每次到了日本當然還要人手一支Panasonic吹風機或捲髮梳，近期想汰換家裡的舊款型號，不用拖到開放出境的那一天，「DOKODEMO」的Panasonic品項繁多，甚至還有粉刺清潔機、口腔沖洗器、溫感多功能按摩器和蒸氣潤鼻器等，針對有需求的消費者特別開發設計的品項。既是網路購物，就不用擔心行李超重，過去還有什麼沒買齊的，都能在平台一次入手。

▲▼長年被旅日達人大推到日本必買的合力他命、SK-II和Panasonic小家電，在「DOKODEMO」也一應俱全。

今年的雙11在即，各家電商無不祭出各種優惠狂催顧客下單，「DOKODEMO」更是以令人跌破眼鏡的最高97%OFF超殺優惠，從10月底就湧入超多網友註冊成會員！滑了幾天的新會員更意外發現，平台不時還會有店家精選或是限時一天的限量大搶購，常常一滑就有意外驚喜，讓網友邊下單邊笑讚「少花等於多存」，省下來的錢錢就當做未來的日本旅費！特別的是，選擇「AFTEE先享後付」的消費者，還可以另外參加抽獎活動，每一帳號僅有一次機會，最高可享5千元的折扣金額！

▲不能出國，所幸還有日本購物商城，讓哈日族享受0距離的血拼樂趣。

搶著把激安品項放進購物車前，別忘了先註冊會員，因為以會員身分每購買一樣指定商品，就能得到回饋點數，以1點數=1日圓計算，下次消費就可以折抵購物車金額。目前趁著雙11活動，11/14日本時間23：59以前下單，只要在同一店家購入達到3000元以上，運費如果為270元，就能享有價值等於270元的點數回饋！讓「DOKODEMO」的免稅優惠價格加上雙11限時優惠，把手邊的日圓自動增值起來，花更少的錢滿足更多的願望，讓「DOKODEMO」從此成為貼心、效果好的日本旅遊戒斷良藥。