　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

看不懂日文也能狂買日貨！日本直送到府的「免稅藥妝家電」雙11下殺1折起再享免運

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

▲主打將日本原裝商品直送到世界各地的「DOKODEMO」免稅網路商城，祭出下殺1折起，同時再享免運的雙11購物節活動！（圖／擷取自「DOKODEMO」官網，下同）

消費中心／綜合報導

終於迎來舒爽的秋季，雖然近來吹著和煦涼風的天氣讓人心情大好，但FB、IG最近是不是有許多朋友紛紛貼出「過去這一天」的歷史動態，哀嚎著如果不是疫情，現在早就已經在日本血拼採買、賞楓兼大啖美味日料了呢？

沒關係，雖然還要再忍耐一陣子才能「解封出境」，但有賴科技、社群以及貨運物流的神助攻，現代人就算無法定期衝日本補貨，各式經典商品還是能在台灣下單，想要全新的當季熱銷品項，也都有各種管道能夠入手。不過雖然網路代購風氣正盛，算得精的小資族群難免還是不想多被賺一筆，但往往就卡在看不懂日文，也不曉得怎麼解決訂購付款和後續物流的問題。貼心的日本商城於是推出了「DOKODEMO」網路平台，繁體中文的介面以及講求付款安全的多元支付方式，讓日本看不懂的消費者也能輕鬆選物，安心結帳。其中，先享後付的「AFTEE」付款方式，對於沒有信用卡的人來說，也格外貼心方便。平台也跟上雙11購物節的腳步，祭出最高97%OFF的優惠，要讓哈日族在台灣也買得超開心！

過去在日本的藥妝店，往往要湊到5000日圓以上，才能享有免稅優惠。直接上網就能把喜愛商品丟進購物車的「DOKODEMO」，本身就是一個主打將日本原裝商品，從日本直送到世界各地的免稅網路商城，就算買不到5000日圓，所有品項免稅之餘也能享有免10%消費稅與期間限定的激安折扣。從日本藥妝店的經典雙品，再到日系百貨專櫃化妝品甚至零食、調理包、茶，包括每次去日本都會忍不住大掃貨的ROYCE’和KitKat巧克力，在「DOKODEMO」也有超多口味種類可挑選！

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

▲想吃日本零食，也能在「DOKODEMO」買好買滿。

疫情以前，各大旅遊網站和部落客推薦到日本必買的品項，在「DOKODEMO」也一應俱全。兩年前從日本帶回來囤貨的保健食品，現在應該快吃完了吧？現在上平台，輕鬆就能找到單罐或多入組的「合力他命」，雙11期間讓人心動的6折優惠，就算一次買給爸爸媽媽、三嬸婆四叔公也都很可以。在台灣一瓶貴鬆鬆的SK-II，衝著在日本的免稅優惠，讓不少小資女過去都趁遊日的時候一併帶回台灣，平台上從青春露、淨白精華到限量設計版的神仙水護膚精華，也都有得買。

愛漂亮的小姐姐們，每次到了日本當然還要人手一支Panasonic吹風機或捲髮梳，近期想汰換家裡的舊款型號，不用拖到開放出境的那一天，「DOKODEMO」的Panasonic品項繁多，甚至還有粉刺清潔機、口腔沖洗器、溫感多功能按摩器和蒸氣潤鼻器等，針對有需求的消費者特別開發設計的品項。既是網路購物，就不用擔心行李超重，過去還有什麼沒買齊的，都能在平台一次入手。

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

▲▼長年被旅日達人大推到日本必買的合力他命、SK-II和Panasonic小家電，在「DOKODEMO」也一應俱全。

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

今年的雙11在即，各家電商無不祭出各種優惠狂催顧客下單，「DOKODEMO」更是以令人跌破眼鏡的最高97%OFF超殺優惠，從10月底就湧入超多網友註冊成會員！滑了幾天的新會員更意外發現，平台不時還會有店家精選或是限時一天的限量大搶購，常常一滑就有意外驚喜，讓網友邊下單邊笑讚「少花等於多存」，省下來的錢錢就當做未來的日本旅費！特別的是，選擇「AFTEE先享後付」的消費者，還可以另外參加抽獎活動，每一帳號僅有一次機會，最高可享5千元的折扣金額！

▲▼日本,選物,雙11,DOKODEMO,免稅,SK-II,Panasonic,合力他命,藥妝。（圖／擷取自官網）

▲不能出國，所幸還有日本購物商城，讓哈日族享受0距離的血拼樂趣。

搶著把激安品項放進購物車前，別忘了先註冊會員，因為以會員身分每購買一樣指定商品，就能得到回饋點數，以1點數=1日圓計算，下次消費就可以折抵購物車金額。目前趁著雙11活動，11/14日本時間23：59以前下單，只要在同一店家購入達到3000元以上，運費如果為270元，就能享有價值等於270元的點數回饋！讓「DOKODEMO」的免稅優惠價格加上雙11限時優惠，把手邊的日圓自動增值起來，花更少的錢滿足更多的願望，讓「DOKODEMO」從此成為貼心、效果好的日本旅遊戒斷良藥。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
台裔夫妻創業MIT「快樂口罩」爆紅　1片700元被秒殺
阿富汗男嬰「交給美軍後」不見了！爸親手抱過鐵絲網成最後一面
憲兵機槍士網約14歲少女「摩鐵激戰9回」！母看完對話氣炸
中國2羽球選手「打假球」！　遭世界羽聯禁賽2年
沒被列台獨頑固份子！　他氣炸：立刻把我補進
苗栗埋屍狠父母正面曝！2歲男童被挖出「只剩遺骨、尿布、衣物」
他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

先享受、後付款　「AFTEE 後支付」讓你免刷卡也能線上買日貨

蝦皮購物雙11重磅邀請「天后aMEI」代言！妹迷衝「線上填表單」直播夜和女神「同框」互動

錄下自己的日常故事！上傳「15秒Vlog」冠軍入選影像紀錄片＋爽拿最新旗艦手機

超商拿鐵再掀植物奶風潮！營養師提醒想追求健康「原果研磨堅果飲」取代咖啡更好

柯有倫、李佳穎爆組新團體！「肯拼兄妹」示範露營最潮玩法「3用投影機」吸睛度破表

上線啦！百威攜手6組頂尖音樂人「4場LIVESHOW連發」李英宏、家家壓軸直播

美式賣場限時優惠　超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

看不懂日文也能狂買日貨！日本直送到府的「免稅藥妝家電」雙11下殺1折起再享免運

摩斯漢堡雙11限時大薯買1送1！加碼第2波振興「買200送200」

超市連續10天千款爆品1+1優惠！紅酒4瓶1111、火鍋肉買1送1

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

看不懂日文也能狂買日貨！日本直送到府的「免稅藥妝家電」雙11下殺1折起再享免運

摩斯漢堡雙11限時大薯買1送1！加碼第2波振興「買200送200」

超市連續10天千款爆品1+1優惠！紅酒4瓶1111、火鍋肉買1送1

幫寶適雙11開搶！momo購物、PChome兩平台「比拚最強好康」爸媽成最大贏家

戰雙11！超商限時12天搶「買1送1、加11元多1件」　加碼領咖啡優惠

【廣編】統一首款無標籤「純水小紅」減包裝輕登場　7-ELEVEN i預購開跑

衝超商開吃！最新「XO醬海鮮炒飯」爆滿滿海味　還吃得到Q彈蝦仁

量販超市雙11懶人包！1折搶iPhone、撈萬元買菜金　優惠一次看

東森電視購物雙11「最狂開倉」　3秒賣1雙鞋買氣爆棚

0元清空購物車、一人獨享111.1萬紅利金　11大電商雙11強檔促銷一次看

金馬影展感動入圍！《電影之神》集結1帝4后　聯手制裁無賴父

Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

她喝減肥茶竟肺纖維化！醫示警手指「出現1症狀」恐是菜瓜布肺

套房被偷毛巾＋發票「最值錢公仔卻還在」　7千人笑酸：低能小偷

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

美名記批詹姆斯已從鐵人變玻璃人　有如Kobe生涯末期

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

日本不再看新增確診數！擬修改「緊急宣言」發布標準　原因曝光

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

消費熱門新聞

搶雙11！city’super千款爆品1+1優惠

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

網最愛TOP5今日下單比雙11更划算

全聯限時3天「滿1111送1111點」

超商限時12天搶買1送1、加11元多1件

雙11秒殺必買清單！

每一口都難忘！金高控盛竹如超推的「源酒」上市即賣翻

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1

雙11前先下單更聰明網讚看到賺到

摩斯漢堡雙11大薯「買一送一」！

秋冬不胖反瘦　營養師：日夜兼顧靠這兩顆

超商麵包人氣王限時加10元多一件

保暖黑科技神褲　襲擊歐美時尚圈

幫寶適年度最大優惠雙11開搶！momo購物、PChome折扣超殺

更多熱門

相關新聞

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

北京「無印良品（Natural Mill）」2019年告贏日本「無印良品（MUJI）」，讓母公司「北京棉田紡織品有限公司」獲賠約60萬元人民幣（約新台幣261萬）的賠償金。隨後，北京無印良品再次提告日本無印良品，「商業詆毀不正當競爭。」近日，判決出爐，日本「無印良品」被判又要賠償40萬元人民幣（約新台幣174萬元）。

D+AF、小CK「美靴」激殺五折太燒

D+AF、小CK「美靴」激殺五折太燒

男童蹲著觀察生態池　紅鶴脖子靠頭頂

男童蹲著觀察生態池　紅鶴脖子靠頭頂

iPhone 13現折2400元！3C通路、科技品牌雙11優惠盤點

iPhone 13現折2400元！3C通路、科技品牌雙11優惠盤點

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

關鍵字：

日本選物雙11DOKODEMO免稅SK-IIPanasonic合力他命藥妝

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面