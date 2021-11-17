三義鄉公所拍版每人加發「現金3000元」　1.5萬鄉民全都能領

▲三義鄉公所將發放3000元現金振興經濟，總計有1萬5千多人受惠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情影響，民生經濟百業蕭條；三義鄉民代表會17日下午通過4675萬元的追加預算案，將發放給1萬5千多位三義鄉民每人3000元；從12月11日起，凡是10月31日前設籍的鄉民或出生的新生兒都可領取，也成為苗栗縣第一個加碼振興經濟的鄉鎮。

三義鄉公所表示，鄉長呂明忠及三義鄉民代表會主席黃富裕等代表，深感鄉親受到疫情警戒波及，隨即共商撫慰振興對策，遂由鄉民代表會函請三義鄉公所對鄉親發放現金紓困，鄉公所爰提出「苗栗縣三義鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發放振興消費禮金自治條例」，追加預算4675萬元，17日獲代表會三讀通過。

三義鄉長呂明忠表示，2021年因疫情影響較去年嚴重，三義鄉取消辦理多項活動，節流部分經費，在不影響鄉政運作的前提下，檢討運用鄉庫及稅課收入，竭力湊足預算，規劃發放每位鄉親新台幣3000元振興消費禮金。

公所指出，此提案及追加預算業獲代表會通過，將於今年12月11日於各村定點發放、12月13日至24日（周一至周五，17日除外）於三義鄉公所社會福利課發放，凡於2021年10月31日（含）前設籍三義鄉現仍在籍鄉民，以及10月31日（含）前出生的新生兒，只要在12月24日領取期限前辦妥出生登記或初設戶籍登記於三義鄉也可以領取，另10月31日（含）前設籍，慟於11月1日至12月24日往生之鄉親亦可由家人代為領取。

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