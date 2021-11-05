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每一口都難忘！金高控盛竹如也超推「58白金龍源酒」賣翻

▲▼源酒,58金高,58白金龍,金門高粱,白酒,盛竹如。（圖／品牌提供） 

▲為慶祝白金龍上市六十週年，金門酒廠特別與黑松聯手，以「溯源」概念限量推出「58白金龍源酒」，近日在酒界引起熱烈討論，老饕藏家更是一箱箱搶購收藏，甫上市即掀起購買熱潮。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

▲58金高白金龍源酒再度邀請58金高迷傳奇主播—盛竹如，拍攝超有梗的宣傳影片。（影／取自「Kaoliang Kinmen」YouTube）

酒源對於酒咖來說是毫不陌生的名詞，但若是說到「源酒」，自詡為老饕的你，有幾成把握可以答對呢？之所以提到「源酒」，原因在於明年正逢有「58白金龍」之稱的58金高上市60週年！在這個遍佈全世界的金酒控都要舉杯慶賀的時刻，金門酒廠特別與黑松聯手推出顏值與酒體風味兼具的「58白金龍源酒」，首度讓58金高特別回到初生老廠「溯源」根本，以「60年僅一回」的限量「58白金龍源酒」紀念一甲子的醇美，並且再度邀請58金高迷傳奇主播—盛竹如拍攝宣傳影片，超有梗影片話題討論不斷，吸引不少民眾一嚐風味，老饕、藏家更是紛紛一箱箱搶購收藏，甫上市即掀起購買熱潮。

▲▼源酒,58金高,58白金龍,金門高粱,白酒,盛竹如。（圖／擷取自影片） 

▲知名的「金高控」盛竹如再次與金高同框拍攝宣傳短片，超有梗的影片引起話題討論不斷，也吸引不少酒咖想一嚐「源酒」風味。（圖／擷取自影片，下同）

每個老饕的酒櫃一定都有一瓶的58白金龍，早在1962年便初登場亮相，這一抿唇便有甘冽芬芳的酒香，算一算竟也陪伴了大家走過一甲子歲月。這中間的時光，除了以獨特糧香穩穩佔據酒友心中的一席之地，更是以質地醇厚、清澈醇美的酒體風味，在國際賽事中獲獎不斷，被譽為中式白酒界的傳奇！在這歡慶58白金龍上市60週年的歷史時刻，金門酒廠重磅推出「58金龍源酒」，首度回到最初的發源地以單一「金城老酒廠」出品，並採用第一代白金龍原生麴菌釀造，無怪乎讓見多識廣的盛竹如也讚嘆，這是「一輩子只有一次」可遇不可求的甘美好酒，珍稀難得。

▲▼源酒,58金高,58白金龍,金門高粱,白酒,盛竹如。（圖／品牌提供）

▲「58白金龍源酒」百分之百單一金城老酒廠出品，採用歷經60年的第一代白金龍原生麴菌釀造，加上精緻噴瓷工藝更顯獨特，收藏價值備受看好。

甫推出就吸引搶購與好評不斷的「58白金龍源酒」，緩緩入喉後，率先湧上味蕾的是獨特罕有的古董老沉木香，且絲毫無高酒精濃度的清冽，初嚐便能體會首席調酒師藉由「源頭」金城老酒廠的風土環境，以及第一代的白金龍原生麴菌，釀出相當具有年代感的酒體風格。隨之而來的中段口感，堆疊出老窖陳酒的醇厚，隱隱藏於其中的淡雅蜜餞酸香，讓飽滿的酒氣絲毫未有刺激感，更交織出細膩繚繞的豐富層次。最後，「58白金龍源酒」餘韻悠長，空杯香氣竟能達半日之久，更是充分顯出金城紅磚老窖與白金龍第一代原生麴菌在歲月催化下賦予酒體的絕美風韻。

▲▼源酒,58金高,58白金龍,金門高粱,白酒,盛竹如。（圖／擷取自影片）

▲「58白金龍源酒」的意義對於老饕而言，既是參與了歷史的一刻，也是在品飲58金高的路上，不可或缺的一塊收藏拼圖。

滴滴溯源的「58白金龍源酒」，每一口都是醇美源頭的記憶。值得一提的是，其除了醇美細膩的酒體讓酒饕愛不釋口，充滿細節巧思的瓶身亦是紀念酒款的一大亮點！有別於過去以透明瓶身展現58白金龍引以為傲的清澈酒質，被老饕們認可極具增值空間的「58白金龍源酒」，以精品噴瓷的優雅質感，佐以帶有細膩光澤的燙金雙龍標誌與金城老酒廠圖騰，一甲子的美好經典記憶，即以這一席柔美潔白的瓶身婉轉呈現，做為送禮之用更顯獨到品味與心意。

「58白金龍源酒」於單一金城老酒廠出廠與採用第一代白金龍原生麴菌釀製之特殊性，又其以古法純糧固態釀造加上高精濃度，裝瓶後仍可持續熟陳的特點，使其收藏價值討論度持續增高，增值潛力備受看好，許多酒迷、藏家更是一箱箱搶購。限量釋出的「58白金龍源酒」，正如盛竹如所言「錯過不再」，即日起陸續將於全台各地區酒類專賣店開賣，全台家樂福、愛買、大潤發、全聯福利中心、全家、萊爾富與OK便利商店亦接受預購。格外重視品酒質感與歷史脈絡的老饕，得要搶在完售以前，體驗58金高最「源始」的感動。

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