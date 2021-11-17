議員控台北通竊個資　美女發言人陳智菡怒駁：阻擋城市數位轉型

▲註冊台北通頁面。（圖／翻攝自台北通網站）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員林亮君、黃郁芬、林穎孟近日透過臉書指控，台北市政府所開發的台北通APP蒐集、竊取個資、綁架台北市民，是吃個資的巨獸。對此，台北市府發言人陳智菡今（17）日於臉書嚴正澄清，所有個資都受到嚴格的保護、不可能挪為他用，請大家不要被誤導、抵制栽贓抹黑！

陳智菡表示，台北通APP，註冊時採實名認證，希望能協助市民在台北市活動更方便；所以不管是愛心卡、愛心陪伴卡、敬老卡、學生證、兒童優惠卡、借書證、中低收入戶證明等18種卡證，都可以整合在同一個app裡面，不用帶著厚厚一疊卡出門，只要帶手機就好；這不叫綁架、這叫數位便民。

陳智菡指出，台北通像一個入口、一個快速通道，通過之後大部分資訊 #不會留在台北通，例如：防疫實聯制掃完，資訊會存在雲端28天，只有防疫需要才會由衛生單位調閱，過期了就自動銷毀；其他福利身分(例如65歲以上長者、學生、低收入戶等的個資) 原本就存在各業務單位 (敬老卡資料在社會局、借書證原本就在圖書館)，根本不在台北通。

陳智菡強調，台北通介接其它服務或系統時，個資使用非常嚴謹，若要介接中央1922疫苗預約系統，就要再次取得民眾個資授權同意書才能介接到中央，絕不會有無限授權的問題。且台北市為了保護個資還設立了「臺北市政府資料治理委員會設置要點」、成立資料治理委員會， 台北市是要用大數據輔助市政，這是進步e化的世界趨勢，市府要應用大數據也得經過委員會的討論、有會議要點、一定有會議記錄、把資訊都去識別化才可以使用。

對於議員指控台北通是吃個資的巨獸，陳智菡沉痛表示，這些不明就裡、似是而非的言論，正在一點一點抹煞市府同仁們長年累月來的努力、想汙名化北市府、更阻擋城市數位轉型的腳步。

陳智菡強調，一直以來台北市政府在做的、是希望協助整合資訊、更e化便民、促進轉型並減少浪費，這幾個月來北市致力推廣用台北通掃實聯制 就是明證，我們的系統讓國家不需要支付大量的簡訊費用，節省上千萬公帑，大量減緩中央簡訊實聯制預算的壓力，而且所有個資都受到嚴格的保護、不可能挪為他用。

▲陳智菡駁斥台北通吃個資巨獸謠言。（圖／翻攝陳智菡臉書）

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵翻攝）