熊好券「抽到這1種最威」可吃麥當勞、50嵐！鄉民見清單：還不買爆

▲500饗購券即起可使用！（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

由北市政加碼的「台北熊好券」，其中500元饗購券93.9%中獎率最高，且人人有獎！一名網友透露，打開台北通APP後，熱騰騰拿到饗購券，已在煩惱晚上要加菜了，「要拿去吃什麼才好？」《ETtoday新聞雲》也整理可消費的知名店家，包括麥當勞、摩斯漢堡與手搖飲50嵐、可不可紅茶等，非常實用。

一名網友在PTT滿臉笑容直呼，這是參加「台北熊好券」抽獎，拿到500元饗購券，而今天就能立即享用，讓他樂歪了「要拿去吃什麼才好？有沒有八卦？」

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文章曝光後，底下網也刷一排讚，「麥當當吃到飽啊，還要我教」、「這樣算很頂嗎」、「中住宿券1000元，嘻嘻」、「饗購買回家吃爆」、「只有饗購比較實用好不好」、「我抽到饗購和藝文各500元」。

「台北熊好券」共有五種券，今天為第一波抽獎，當日即可開始消費，至111年1月2日晚上23:59截止，用途曝光：

►熊好動／運動券；100元面額5張，可用於運動中心、游泳池、健身房。



►熊好住／住宿券；1000元面額1張，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。



►熊好看／藝文券；100元面額5張，藝文相關產業可使用。



►熊好買／饗購券；100元面額5張，可到零售、餐飲相關店家使用。



►熊好呷／市集券；100元面額5張，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

中籤率排行，以90萬份的「饗購券」93.9%最高，其次是是10萬份的「市集券」10.5%、5.7萬份的「住宿券」6.2%、4萬份的「運動券」4.4%及「藝文券」4.3%。

至於饗購券能用在哪裡？適用於台北市零售及餐飲店家，但不含超商（市）、大賣場、無店面零售及娛樂事行業等。

民眾比較耳熟能詳的合作店家，包括麥當勞、摩斯漢堡、頂呱呱、四海遊龍、星巴克、可不可紅茶、50嵐、迷克夏、路易莎、85度C、天仁CHAFFEE、鬍鬚張、藏壽司、瓦城、吉野家。

▼熊好券第一波抽獎出爐！（圖／北市府提供）

