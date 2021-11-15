北市敬老卡今起開領1500元　林珍羽台語教學片提醒長輩記得「嗶」

記者杜冠霖／台北報導

為因應疫情及推動無現金交易，北市府推出「敬老愛心儲值金」政策，社會局15日起至12月31日發放1500元的敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到四大超商及美廉社收銀機嗶卡即可領取，前北市副發言人林珍羽也在臉書說明領取方式，更錄製23秒台語短片同步向長者解釋。

自11月15日起至12月31日止，台北市「敬老、愛心卡」持卡人可到7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社，在收銀機嗶卡即可儲值1500元，加值金無使用期限、在所有悠遊卡通路皆可消費。

林珍羽表示，今年五月爆發疫情，三級警戒感謝長輩一同守護台北，5、6、7月連續三個月未出門，未使用到每個月480點X三個月=1,440元，經過議員林國成向市府建議，將原有市民的福利整數回饋，「感謝市府苦民所苦採納建議；推出敬老愛心儲值金 發放1,500元政策！」

【敬老愛心儲值金領取資格、嗶卡時間及地點】

一、領取對象：持110年12月31日前本市核發有效之敬老卡、愛心卡（敬老卡：長者為45年12月31日前出生；原住民為55年12月31日前出生）。

二、嗶卡時間：110年11月15日起至110年12月31日止。

三、嗶卡地點：全臺7-11、全家、萊爾富、OK超商及美廉社櫃檯。

四、符合資格但尚未辦理敬老卡、愛心卡者，請至本市任一區公所辦卡。

▼林珍羽介紹愛心敬老卡政策。（圖／翻攝林珍羽臉書）

