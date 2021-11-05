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懶人包／民眾中熊好券霧煞煞　QA簡單了解5大票券如何領、怎麼用

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲5日出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府推出113.7萬份的「熊好券」5日終於正式上線，分為住宿、響購、藝文、運動及市集等5種，市府今首波骰出2、1、4、2、3後再透過亂數抽籤，登記民眾打開台北通APP可知道是否中獎，且當天即可使用，使用期限至2022年1月2日晚上11時59分截止。至於民眾如何使用，《東森新媒體ETtoday》為您整理相關QA。

Q1.哪裡領熊好券？

民眾須下載「台北通」APP，申請成為台北通會員，參加抽獎即可獲得台北熊好券，僅有電子券形式。

▲▼北市熊好券。（圖／北市府提供）

Q2.熊好券可在哪裡使用？

熊好動／運動券；100元面額5張，可用於運動中心、游泳池、健身房。
熊好住／住宿券；1000元面額1張，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。
熊好看／藝文券；100元面額5張，藝文相關產業可使用。
熊好買／饗購券；100元面額5張，可到零售、餐飲相關店家使用。
熊好呷／市集券；100元面額5張，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

Q3.熊好券使用規則

限使用於熊好券店家，不得換現、找零、儲值，期間限定，過後將失其效力。民眾個人至台北熊好券之合作店家消費時，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。

Q4.台北熊好券該如何使用？

步驟一、民眾可至台北熊好券合作店家消費

步驟二、結帳時，打開台北通APP票夾內之票券

步驟三、選擇使用票券，對著店家之活動專屬QRcode掃描，點選確認使用

步驟四、店家會立即收到票券進行確認後，即可進行消費折抵。

Q5.何時可開始使用台北熊好券消費？

第一波：110年11月5日抽籤，當日即可開始消費，至111年1月2日23:59截止
第二波：110年1月3日抽籤、當日即可開始消費，至111年2月28日23:59截止。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

熊好住宿券

Q1.如何熊好住宿券使用？

凡於活動期間之平、假日可持本券至參加本專案活動之本市旅宿業消費使用。入住前須預先訂房，並告知旅館將使用本活動；入住前告知櫃台人員使用熊好住宿券，開啟台北通APP出示熊好住宿券，掃描QR Code，掃描成功後即享每房現場折抵住宿費最高1000元之優惠。

Q2.使用熊好住宿券有什麼條件？

1.僅適用國內外自由行旅客（散客）；2.須於有效期限內使用，並一次使用完畢，不得找零、兌換現金、商品禮券、現金禮券、轉贈、轉讓或補發；3.僅供住宿消費使用，不適用於其他消費項目；4.每晚每房僅能使用1張熊好住宿券。

Q3.如何查詢參與本專案活動之旅宿業？

可透過台北通 APP熊好住宿券之適用店家或上台北通官網查詢。

Q4.可從哪些管道進行訂房？

可向參加本專案活動之旅宿業的官網或直接透過電話訂房。其餘管道皆不適用本活動。

Q5.向旅行社購買「機加酒自由行」或其他自由行相似產品的行程是否適用本活動？

本券僅適用自由行旅客（散客），若非透過Q4管道進行訂房，則無法使用熊好住宿券折抵。

Q6.可否要求旅館開立發票及發票開立統編？

旅館應開立全額發票及應民眾需求開立統編。

Q7.可否搭配中央補助五倍券或使用國旅卡消費？

本活動之熊好住宿券可搭配中央五倍券或國旅卡使用。

Q8：如果智慧型行動裝置因損壞無法掃描或出示熊好住宿券畫面，可以折抵嗎？

請自備其他智慧型行動裝置，並出示熊好住宿券及掃瞄 QRCODE，否則無法折抵。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

台北熊好饗購券

Q1.請問饗購券可以使用的店家有哪些？

本券適用於本市零售及餐飲業店家，但不含超商(市)、大賣場、無店面零售及特許娛樂事行業等。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

台北熊愛運動券

Q1.如果抽到「運動券」該如何使用？

凡於活動期間可持本券至參加本專案活動之本市公有委外運動場館、民營運動場館使用。使用前請告知店家將使用本活動，並依下列流程使用：

1.使用台北通APP打開票夾，畫面會顯示是否為有效票券。2.掃描店家活動QR-code 並點選確認使用。3.民眾出示畫面給業者確認，業者同步確認兌換者資料。

Q2.如何查詢可使用「運動券」之店家？

民眾可至「台北通APP」搜尋有參與本次活動之店家。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

台北熊好藝文券

Q1.藝文券能在那些店家使用？

本券適用於文化局確認可配合使用藝文券之本市藝文相關商家(含雜誌書籍出版、書籍出版、影片放映、流行音樂發行、戲劇體育及其他娛樂活動售票服務、藝術教育、創作業、藝術表演、創作及藝術表演輔助、博物館歷史遺址及其他類似機構等)。

Q2.如何得知那些藝文商家有配合振興券消費？

可至「台北通」app查詢配合本案之藝文券商家。

Q3.請問藝文券可以買藝文展演節目或活動票券嗎？

本券可以適用於有配合熊好藝文券之售票系統及本市立案演藝團隊，若有購票需求，可洽前述單位詢問。

Q4.藝文券是否可與其他振興券同時使用？

各商家可以自行規範是否接受本市藝文券與其他振興券於消費時同時使用，是否可同時使用可洽各商家詢問。

▲▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

台北熊好市集券

Q1.請問市集券可以使用的店家有哪些？

本券適用於本市市場處轄管公有零售市場、攤販集中場(區)、地下街店鋪。

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