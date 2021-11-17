沈富雄怒批陳時中：混帳！一句道歉都沒有　硬拗高端混打

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

由於高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼以及貝里斯4國認可，指揮中心宣布接種高端的民眾，若要出國，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，引發混打沒科學依據、是重打不是混打等批評，衛福部長陳時中昨（16日）認了，講重打也有道理。對此，前立委沈富雄痛批陳時中沒良知，一句道歉都沒有，一路拗高端混打。

台北市長柯文哲認為，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。陳時中16日表示，「我想講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」；至於美國的情況，政府會經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的專業討論，這是一個變通的方法，不是全部打高端的人一定要打兩劑，要視實際需要再來打。而陳時中對於柯文哲重打一說表示也有道理，被網友批評「直接不演了」。

沈富雄為了高端混打一事，近日透過臉書槓上陳時中。沈富雄今（17日）表示，混帳部長一路拗「高端混打」，1個人打4針疫苗到底是「混打」還是「重打」？荒唐到讓天下人恥笑的議題，「原想不再寫，再寫我都要看不起自己了，但是昨天看到陳時中與賴世葆在立法院的一番詢答，使我欲罷不能！」陳司令官堅持是「混打」，兩天下來稍做讓步，承認「重打」也有道理，聽完這番硬拗啼笑皆非，只有怒從心頭起，為國家有此種政務官悲從中來。

▲高端疫苗。（圖／路透）



沈富雄指出，陳時中的歪理包括，前兩針高端在體內所生的抗體仍在，站在抗體的立場，後來兩針來自不同疫苗所產生的抗體與尚存的抗體並存，當然是「混打」，但完全是似是而非的胡說八道，為了文過飾非而大言不慚，如此失格的部長竟昂首闊步橫行議場而不以為恥。

沈富雄提到，沒人懷疑高端疫苗會有效產生抗體，甚至還擔心抗體濃度過高，打第三針是否會傷身，前抗體與後抗體同時存在不是問題的重心，去美國無法通關，不是體內的抗體無效，而是打的疫苗在台灣倉促獲得EUA不被美國FDA接受，因此，前面兩針在免疫學上，雖然有效，但在美國國境的防疫行政作業上視為無效，這當然等於「白打」，為了通關，必須再打兩針認可的疫苗，前兩針既是白打，後兩針當然是「重打」，從人而不是抗體的角度看，其理至明。

沈富雄認為，為了總統的好高鶩遠，為了政府要爭得「國產疫苗」的面子，甚至為了在疫苗的提供上可以證明有朝一日Taiwan can help，從總統、閣揆、司令官，產、官、學者一體用心，揠苗助長，高估取得美方點頭的能耐，才落得今天如此不堪的下場，為了掩飾這一路下來的敗筆，沒良知的部長連一句道歉都說不出口，只好一路拗了。

▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

