高端混打出事政務官負責？　蔡璧如轟陳時中說謊：你3+11都沒負責

▲蔡壁如。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

為因應國際入境檢疫規定，中央流行疫情指揮中心開放打高端疫苗且有緊急出國需求的民眾，可混打國價認證疫苗。但民眾黨立委蔡壁如認為這非混打，而是「重打」，並批評批評衛福部長陳時中謊話連篇，拿民眾當白老鼠。另外，對於陳時中說相關政策都該負政治責任，蔡則質疑，3+11都沒有負責了，現在的陳時中又要拿什麼來負責？

蔡壁如17日在臉書指出，全台有77萬人因為相信政府、相信陳時中，所以就算高端疫苗沒有經過三期試驗、沒有保護力數據，仍然決定接受兩劑的高端疫苗，幫助他們防疫，要讓世界看見台灣。結果，現在世界不接受接種高端疫苗的台灣人入境，陳時中宣布，施打高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納。

「我常說，陳時中就是一個不急不徐、不慍不火謊話連篇的『說謊者部長』，這不是『混打』、是『重打』，是拿民眾當白老鼠！是不顧民眾生命安全，誘騙民眾的愛國心，去接種還沒有保護力數據的『國產疫苗』。」蔡壁如如此批評。

蔡壁如再控，這樣一來，不止是傷害了國產疫苗的發展，更傷害了國人的疫苗權和出國權；在接種二劑高端疫苗之後，時隔不到半年的時間就再「追加」其他國際疫苗，卻沒有人敢保證會否果出事，就連陳時中都說自己沒有辦法負責。她譴責，我們的政府什麼時候才可以停止欺騙、愚弄人民？「人命」不應該成為政治人物權位的犧牲者。

蔡壁如也質疑，現在，當國際多數國家都拒絕接種高端疫苗的國人入境之後，殘酷的戳破陳時中謊言的同時，也傷害了國產疫苗的發展之路，未來，誰還願意相信國產疫苗？

另外，對於被問到半年內就直接接種疫苗是否安全？蔡壁如則說，就醫學角度來看，最好是半年以上會比較安全，但現在如果有緊急需求必須出國，出了問題，陳時中說，會負起政治責任，「但我要問，3+11都沒有負責了，現在的陳時中又要拿什麼來負責？」