黃捷驚現交友網站「白天晚上可配合」求包養　本人回應了

▲黃捷照片出現在交友網站，本人無奈回應。（圖／翻攝自黃捷instagram）

記者張鈜閔／綜合報導

正妹議員黃捷「美照」出現交友網站「求包養」，自介還寫著「白天、晚上都可配合」，本人無奈回應了。

高雄市議員黃捷今在臉書PO出截圖發文，指出「繼換臉後，又被盜照片拿去交友網站求包養...」，無奈表示「真的躺著也中槍」，黃捷提供的交友網站截圖，大頭照正是她在議會的自拍照，暱稱叫做「小清」，年齡26歲、身高165公分、單身、不菸不酒，還表示「上班族，白天、晚上都可配合」、「希望從有禮貌、友善的溝通開始。雙方都自在舒服。」。

黃捷澄清「我不住新店，身高也沒有165，這是詐騙，這位真的不是我」，並呼籲大家若發現盜圖，請幫忙檢舉並私訊通知她，以防有人受騙上當，最後無奈說「#怪事何其多、#交友詐騙猖獗大家小心啊」。

▼黃捷照片出現在交友網站，自介寫著白天晚上都可配合。（圖／翻攝自黃捷Facebook）

黃捷日前才成百萬訂閱YouTuber小玉「換臉AV」的受害者，透露自己看完影片「噁心反胃恐懼」，她也勇敢跳出來，呼籲所有受害的網紅、公眾人物一起提告，她也曾透露過自己身為女性從政者，常常會碰到針對性別的攻擊，罵她是妓女、收到很多裸露下體的不雅照片等，甚至還有人寫長信說要「開5000萬」包養她，對此她無奈笑說，因為數量實在是太多了，「大家看到都已經很習以為常」。