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南華早報：歐盟延後「與台灣升級貿易關係」　最後一刻臨時喊卡

▲▼歐洲議會代表團訪台，與總統蔡英文合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲議會代表團訪台，與總統蔡英文合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《南華早報》引述多名消息人士說法報導，歐盟原本預計宣布最新的對台經貿策略模式，卻在最後一刻「喊卡」，延後與台灣升級貿易關係的秘密計畫；雖然很可能在日後重新審議，仍顯示出歐盟內部對於「如何在兩岸之間取得最佳平衡關係」存在不確定性。

消息人士透露，此計畫由歐盟貿易委員會負責，具體事項包括與台灣進行更頻繁的會談、官員出訪及半導體等特定領域合作等等，如果成真，將讓歐盟與台灣多年以來的副部長級「年度經貿對話會議」進一步擴大。

《南華早報》寫道，今年上半年，歐盟與中國關係急遽惡化後，歐盟試圖重新與北京接觸，同時加強與台灣的關係，達成「危險平衡」。但外界普遍認為，部分歐盟高官擔心，追求加深與台關係，將使得與北京關係進一步惡化。

歐盟官員多次表示，與台灣加強經濟關係仍在一中政策的範圍內，意味著歐盟不會承認台灣是國家。歐洲執委會競爭事務委員韋斯塔格（Margrethe Vestager）上月表示，「歐盟有興趣在一中政策的框架內，加強與台灣的關係與合作。」

此外，歐洲執委會沒興趣和台灣簽署雙邊投資協定，因為雙方的投資金流原本就自由流動，看不出必須達成協定的經濟理由。歐盟貿易委員會發言人被問及上述計畫時表示，「我們正在尋求可能選項，加強我們與台灣的接觸。台灣仍是重要且志同道合的貿易夥伴，這是一項正在進行中的工作。」

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