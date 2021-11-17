　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登明確支持《台灣關係法》：台灣自己做決定

▲▼美國總統拜登正式簽署生效1.2兆美元（約新台幣33兆元）基建法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統表示，美國鼓勵台灣依據《台灣關係法》做出一切決定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國總統拜登今天表示，他昨天與中國國家主席習近平視訊會議時，明確表達美方支持台灣關係法，「它是獨立的，由它自己做決定」。但他後來澄清美方對台政策並未改變。

拜登（Joe Biden）昨天與習近平進行長達3個半小時的視訊會議，這是拜登上任後，兩人首度面對面舉行會談。台灣議題是昨天會談的焦點議題之一。

拜登今天前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時被問及昨天的會談時表示，這是一場良好的會議，接下來還有很多事要做。他並指出，雙方已成立4個工作小組跟進一系列議題。更多細節將在未來2周對外說明。

在被問及昨晚會談是否在台灣議題取得進展時，拜登表示，「我們非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它是獨立的，由它自己做決定」。

不過拜登在準備搭機返回白宮時做出澄清表示，並未改變美國對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在空軍一號上向媒體簡報時也被問及台灣議題。他表示，拜登與習近平對台灣議題進行廣泛討論。

他指出，拜登在會上強調，美國仍致力於以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

在被問及美國是否將杯葛明年在北京舉行的冬季奧運時，貝茨表示目前沒有進一步說明，但能確定的是昨晚的會談中並未提及這一議題。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。這項作法雖尚未底定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫　雙手一舉辣爆！
「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫揭最慘情況：等混打值得
本土劇女星暴瘦「打幾百針」剩40公斤　病床照曝光：身體大不如
創校56年　台北市私校方濟中學下學年停招
女大生回家撞見母弟亂倫！　媽竟唆使國中弟性侵她
貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西縮短追加劑間隔時間 　18歲以上將全數接種

拜登明確支持《台灣關係法》：台灣自己做決定

「線蟲泡尿」及早偵測癌王！　日團隊發現癌症篩檢新方式

女中士爆澡堂偷窺男同袍　辯他體臭太濃：想確認有沒有好好洗澡

拜登對拜習視訊會滿意　明確表明支持《台灣關係法》

「我每6小時失去一次記憶」　失憶男每天重新愛上她

女大生回家撞見母弟亂倫！　媽竟唆使國中弟性侵她

台裔吳弭宣誓就職　成為波士頓首位女市長

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫　雙手一舉辣爆！

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

巴西縮短追加劑間隔時間 　18歲以上將全數接種

拜登明確支持《台灣關係法》：台灣自己做決定

「線蟲泡尿」及早偵測癌王！　日團隊發現癌症篩檢新方式

女中士爆澡堂偷窺男同袍　辯他體臭太濃：想確認有沒有好好洗澡

拜登對拜習視訊會滿意　明確表明支持《台灣關係法》

「我每6小時失去一次記憶」　失憶男每天重新愛上她

女大生回家撞見母弟亂倫！　媽竟唆使國中弟性侵她

台裔吳弭宣誓就職　成為波士頓首位女市長

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫　雙手一舉辣爆！

巴西縮短追加劑間隔時間 　18歲以上將全數接種

霍尊報警了！　遭前女友控劈腿退娛樂圈…3個月大逆轉警方介入

杯麵T恤「加水泡過」才能穿　加碼超Q小包像「背著一碗麵」出門

拜登明確支持《台灣關係法》：台灣自己做決定

獨／郭靜新加坡演出驚險遭「反鎖安全梯」　狂打電話求援：來救我

台東最隱密的甜點店！鹹派配小米酒咖啡超邪惡　還能眺望整片山景

F1賽車史上首位中國車手　周冠宇加盟愛快羅密歐車隊

高端3批24萬劑期效只到月底　最近一批今天就到期

「線蟲泡尿」及早偵測癌王！　日團隊發現癌症篩檢新方式

3種人必吃！三色豆超營養好東西　專家揭這點很特別

菅田將暉、小松菜奈宣布結婚！ 建立幸福家庭：期待一起度過人生

國際熱門新聞

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

歐盟2025組聯合部隊　不依賴美國

利物浦婦幼醫院外引爆撒旦之母　兇手動機曝光

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

拜習會各說各話　是不是「老朋友」反成會後焦點

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

更多熱門

相關新聞

摩門教擁1.33兆元投資基金　靠1600萬信徒捐款

摩門教擁1.33兆元投資基金　靠1600萬信徒捐款

美國耶穌基督末世聖徒教會（摩門教）的投資基金「Ensign Peak Advisors」，最新持股報告第三季顯示增持特斯拉超過3.54萬股，持有特斯拉總計4.63億美元的股票，同季減持晶片拒投輝達（NVIDIA）逾44萬股。該基金是教會財務穩定來源，在股市中擁有價值高達480億美元（約新台幣1.33兆元）的股票。

拜登滿意拜習會　表明支持《台灣關係法》

拜登滿意拜習會　表明支持《台灣關係法》

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

拜登：美關切非和平手段改變台灣未來

關鍵字：

美國總統拜登北美要聞拜習會台灣臺灣關係法

讀者迴響

熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面