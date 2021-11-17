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陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！　喊話幫鳳梨釋迦賣1.3萬公噸

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說找回初衷做好工作，全世界都會買台灣農產品。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布鳳梨釋迦內、外銷和加工「三支箭」啟動，要替農民衝出1.3萬公噸目標。農委會主委陳吉仲致詞提到3次全世界，認為只要找回初衷，全世界就會買台灣優質農產品，且全世界也沒有像台灣一樣的團結。

農委會簡報提到，國際行銷目標量5000公噸，會在日港星馬等市場投放廣告與社群、網紅行銷，並拍微電影在國家地理雜誌YouTuber平台播放外，駐外代表處也會加強通路宣導，同時祭出海外拓銷獎勵。國內一樣目標量5000公噸，藉由「好釋連連」預購平台，和量販超市擴大銷售。加工部份則收3000公噸，做成果乾、果汁、果泥和冰角等。

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▲▼鳳梨釋迦。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農委會指出，鳳梨釋迦加工收3000公噸，做成果乾、果汁、果泥和冰角等。

▲▼鳳梨釋迦。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲說，這幾年農業部分遇到農業許多風風雨雨、挑戰，以之前鳳梨為例，都是在挑戰難關，但全世界沒有一個國家像台灣這樣，遇到農業問題不是只有立委、農委會，連加工業者也站出來，全世界沒有像台灣這樣團結，讓農民不孤單、不擔心，因為通路、加工等業者，全跟農委會組成國家隊，幫忙解決農業議題。

陳吉仲更表示，農委會外銷獎勵是扎扎實實每個品項去做，喊話消費者加工業者、外銷通路等「已經準備好了」，且若賣日本市場時絕對會更好，因之前鳳梨賣到大陸約4.5萬公噸，但現在日本就買了1.8萬多公噸，單價卻飆高。

▲▼鳳梨釋迦。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會預計鳳梨釋迦內外銷目標要達1萬公噸。

陳吉仲強調，也沒有所謂只用現金補助農民，面對問題不是不要做， 面對大環境挑戰，尤其在不符合遊戲規則底下，要積極找出另一條生路，這些問題處理的不是只有今年，而是要永續，最後再提到最後一個全世界，「要找回初衷把工作做好，全世界就會購買台灣優質農產品，一定會發光發熱。」

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