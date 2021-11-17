農遊券抽獎門檻從「滿1000元變700元」　全為了鳳梨釋迦

▲農委會表示，鳳梨釋迦內外銷目標共1萬公噸。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會規劃2階段每張面額888元的農遊券，第一階段88萬張上月全數抽完，第二階段民眾持現金、五倍券到全台3千多家農業場域，消費滿1000元就可參加第二階段共58萬份農遊券抽獎，不過，農委會今（17日）宣布消費者到指定平台購買超過700元鳳梨釋迦就能抽，此門檻遭疑，主委陳吉仲說，這不一樣。

為讓民眾參與第二階段農遊券活動，農委會推出消費滿1000元（只能使用五倍券或現金），就有「雙重中獎」機會，一是有機會獲價值超過1800萬元、5000份農村好禮，明年2月9日還能參加58萬份農遊券抽獎。

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▲只要買700元鳳梨釋迦就能參加農遊券第2波抽獎。（圖／記者許展溢攝）



農委會今舉辦「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，現場宣佈，只要到指定合作業者、平台，12月1日起至明年1月30日止，單次購買6公斤、700元以上鳳梨釋迦，登錄發票就能獲得第二波農遊券抽獎機會，出貨時每一箱都會附上1張QR-code。

只是，抽農遊券資格門檻從買1000元降至700元，陳吉仲表示，「這不一樣、不一樣」，之前是可以到全台3千多家場域購買「任何產品」，這次是針對鳳梨釋迦，因此認為只要買700百元就足夠。媒體追問會不會都導向大家去買鳳梨釋迦？陳吉仲強調，「大家都買鳳梨釋迦好啊」，最後並說至於其他的也是可以。