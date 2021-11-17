「線蟲泡尿」及早偵測癌王！　日團隊發現癌症篩檢新方式

▲透過「秀麗隱桿線蟲」對尿液的反應，可做為篩檢癌症的依據之一。（圖／翻攝自JT）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本廣津生物科技（Hirotsu Bio Science）公司旗下團隊，近期研發出一種針對「癌王」胰臟癌更有效的檢測方法，透過在尿液中加入線蟲，觀察嗅覺敏銳的線蟲動態，可及早偵測出對象胰臟癌的初期跡象。

《法新社》及《日本時報》報導，科學家雖早已知道罹癌病患的體液，散發出的氣味與一般人不同，目前偵測方式多透過血液樣本和受訓過的犬隻嗅聞，但日本新創公司廣津生物科技，日前透過基因修改、長度僅1公釐的「秀麗隱桿線蟲」（Caenorhabditis elegans）進行偵測，發現能夠察覺患者罹患胰臟癌的初期跡象。

線蟲學者、廣津生物科技董事長廣津16日表示，公開這項透過線蟲檢測癌症的新檢測法，並非主要診斷胰臟癌，但能夠加強例行篩檢的結果，使得尿液樣本能夠不用再進到醫院，直接在家中篩檢，若線蟲出現特定反映，就由醫師進行進一步檢測。

公司指出本次實驗目的是想幫助提高日本的癌症檢出率，日本和許多國家一樣，疫情期間人們因避免就醫感染COVID-19，導致癌症篩檢率下降；然而他們也點出，即便在疫情大流行之前，日本會進行篩檢的民眾其實也相當少。