虐殺粗工再爆狠打鄰居！起底「弘旺」老闆黑歷史　竟是超狠大咖

▲蔣姓粗工上月借住弘旺公司。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中「弘旺」人力派遣公司林姓負責人與莊姓鄰居疑長期有停車糾紛，雙方7日再爆口角進而演變肢體衝突，林男率2名員工將莊男打傷住院，雙方事後互相提告，全案由台中地檢署偵辦中。據悉，林男被列為治平對象，除有多起恐嚇、賭博前科紀錄，還在多個縣市設置賭博電玩機台，對於出老千的賭客或帳目交代不清的員工予以毆打、恐嚇，甚至曾教唆手下在法庭外攔截被害人，行徑相當囂張。

由於「弘旺」是上月蔣姓粗工遭多人虐殺的案發地點之一，本月7日的鬥毆事件讓該公司再次引起高度關注，但經了解，2案並無直接關係，蔣男是「弘旺」下游包商員工，當時因蔣男借住在弘旺，蔣所屬公司的員工楊男等10人前往弘旺找人，這才讓弘旺成了第一現場，整起案件非林男所指使，對於外界將2案聯想在一起，算是無故捲入紛爭。

針對7日發生的事件，據悉，由於林男（33歲）及員工因工作之故會將車輛違停在店門口，常遭到檢舉開單，林男懷疑是莊男（40歲）所為，雙方曾因此事發生爭執。事發當日雙方疑因同樣的事情再起糾紛，過程中疑莊男說了一句「你這殺人的」，影射日前蔣姓粗工遭虐殺一案是他所為，但林男認為蒙受不白之冤，氣不過便率2名員工毆打莊男，致使莊男頭部受傷住院。

莊男事後接受警方偵訊表示，自己遭到「弘旺」林姓負責人等3人毆打，並限制其人身自由，決定對林男等3人提出妨害自由、傷害等告訴；林等3人則對莊男提出恐嚇、傷害及妨害名譽等告訴。

雖經查證，林男確無涉及蔣姓粗工一案，但據了解，林被警方列為治平對象，不僅有多項前科紀錄，在本月初，南投地檢署破獲以超商為掩護開設電玩店的暴力賭博集團，林男即是首腦，他以掛羊頭賣狗肉方式，在超商擺設賭博性電玩牟取暴利，此外，還對偷錢或帳目不清的員工或是涉嫌出老千的顧客，率手下毆打，還曾因不服警方取締而控告員警，並教唆手下在法庭外攔截被害人。

警方指出，「弘旺」公司糾紛不斷，光是今年就有29筆報案記錄，其中包含遭檢舉燃燒廢棄物5件、配合環保局行政執行2件，此外該公司自行報案，含員工酒醉鬧事、打架、薪資糾紛、債務糾紛及投訴員警等計有11件，針對7日停車糾紛，目前由台中地檢署指揮偵辦中。

【更多新聞】



國一資優女墜樓亡原因曝！認媽媽偏袒疼妹妹 雙親悲痛後悔



獨／台中服飾店被砸慘況曝！網爆闆娘黑歷史 她怒喊：告到底



獨／台中20歲粗工遭亂棒虐殺！最後1嫌落網收押 阿姨淚曝殺機