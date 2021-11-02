獨／台中20歲粗工遭亂棒虐殺！最後1嫌落網收押　阿姨淚曝殺機

▲蔣男遭同事載往深山凌虐，亂棒毆打致死。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大甲20歲的蔣姓派遣粗工日前遭到公司多名同事押往深山、亂棒毆殺，警方第一時間傳喚10人到案，訊後7人收押，而最後一名在逃的楊姓犯嫌昨(1日)已遭拘提到案，訊後遭裁定收押，本案累計收押人數達8人。死者蔣男的阿姨今(2日)落淚受訪，表示蔣男已經遭到同事欺壓了一段時間，此次慘遭毒手賠上性命，懷疑是阿嬤留下的一筆遺產惹上殺身之禍。

蔣男的阿姨今在殯儀館接受《東森新媒體ETtoday》採訪，提到姪子的死忍不住掉下眼淚，表示蔣男領有身心障礙手冊，但其實生活與常人無異，只是講話、思考比較「憨慢」，平時靠著派遣粗工還能養活自己；阿姨說，檢察官調查後有向家屬透露，蔣男與涉案的那些同事已經認識了一段時間，且先前就因為蔣男反應較慢，已經遭到同事欺壓一段時間。

「新聞報導寫的，跟我們家屬知道的不太一樣！」阿姨指出，報導先前稱蔣男是在外放話指老闆娘欠薪才惹來殺身之禍，但阿姨駁斥，姪子不是一個很機靈的孩子，平時認真討生活，三餐能夠溫飽就好，怎麼會去跟公司、跟同事鬥，「網路都把他(蔣)寫得很壞，什麼欠錢、講壞話才被打，我們知道的不是這樣，身心障礙的小孩怎麼會去騙人，(網友)不該對受害者落井下石。」

▲蔣男阿姨談及姪子時頻頻落淚。（圖／記者白珈陽攝）

阿姨透露，先前阿嬤曾留下一筆遺產給蔣男，但蔣口風不緊，同事得知後惹來覬覦，懷疑就是因此種下殺機。阿姨表示，涉案的同事似乎早有預謀，「我們知道阿嬤有留一筆錢給他(蔣)，大概是60萬左右，確切多少我們沒有過問」；阿姨指出，在案發前兩、三周，同事疑似還慫恿蔣男打去信託將那筆錢領出來，但沒有成功，凶殺案動機似乎早見端倪。

對於先前媒體報導蔣男靈位前冷清、沒有親友為其摺蓮花一事，阿姨也落淚解釋，蔣男母親改嫁後也有自己的家庭，丈夫是工人，月收約3萬多元，還要租房、養年幼的3個孩子，蔣男的母親自家就是低收入戶，生活並不好過，「現在發生這樣的事情，3個孩子還要托人幫忙照料，她(蔣男母親)才有辦法來殯儀館。」

這起駭人聽聞的凌虐致死案，涉案嫌犯共有11人，其中10人第一時間已遭警方逮捕，訊後裁定7人收押；而最後一名在逃的楊嫌，昨(1日)已遭警方拘提到案，訊後也遭到收押，全案正進一步調查釐清中。

▼蔣男母親前往殯儀館料理兒子後事。（圖／記者白珈陽攝）