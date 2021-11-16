國一資優女墜樓亡原因曝！認媽媽偏袒疼妹妹　雙親悲痛後悔

▲台中昨驚傳一名女學生墜樓身亡。（圖／翻攝google地圖）

記者白珈陽／台中報導

台中市某所國中一年級女學生，15日上午突跨越女兒牆從5樓墜落至地面，面部著地傷勢嚴重，經送醫搶救仍不幸宣告不治。據悉，女學生成績優異，墜樓前留有遺書，內容提及近日跟家人發生爭吵，加上看見家人跟親戚激烈爭執，導致情緒低落。檢察官今相驗，家屬對於死因沒有異議，不會進行解剖。

據了解，該名女同學成績優異、國小曾拿過市長獎，與同學相處十分融洽。她昨日上午10時第3節上課鐘聲響起後，未直接進入教室，反而走向女兒牆一躍而下，「碰」的一聲讓不少師生嚇了一跳，甚至還有學生目擊過程。

女學生墜樓面部著地，校方立即通報119送往中國醫藥大學附設醫院急救，但女學生傷勢嚴重，肋骨穿刺肺部、面部骨折，同日下午3時許宣告不治。

據了解，現場發現女學生留有遺書，內容指出，事發前幾天她與妹妹吵架，媽媽卻只念她1人，讓她耿耿於懷，近日又看見家人與親戚爭執，覺得壓力很大。事發後女學生雙親均感到相當後悔。

學校當下除立刻送醫並通知家屬外，同時進行校安通報並指派專輔老師入班與導師一同陪伴與安慰同班同學，輔導主任則至墜樓所處班級安撫目擊學生。此外，學校校長、主任及教育局副督導均到醫院慰問，並提供家屬相關協助及後續處理喪務事宜。

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