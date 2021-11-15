淨水器二代幹話認了架住男大生　腦殘辯：為阻止瑪莎惡少繼續打

▲瑪莎拉蒂3惡少上周遭警方逮捕送辦。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然，事後3煞均遭收押禁見，14日警方借提惡煞之一的「淨水器二代」陳勁豪，他原先矢口否認參與施暴，但昨日首度鬆口「當時確有架住宋男，但是為了阻止張繼續打他」，矛盾的說詞無法令人信服，警方將持續釐清案情始末。

宋姓男大生6日晚間參加教會活動，7日凌晨結束後開車護送幾名同學們返家，途中卻在切換車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂，2車碰撞後張男當場爆氣，立刻就攔車並要求宋男下車，隨後就是持鋁棒一陣痛毆，李、陳2人見狀下車助陣，毆打時間長達20分鐘，3人最終把頻頻道歉的宋男打成重傷。

警方10日持拘票逮捕瑪莎3惡少移送地檢署，檢察官訊後向法院聲請羈押張等3人，台中地院法官認張等人涉殺人未遂、傷害、強制等罪，且說詞反覆，有串證、逃亡、反覆實施犯罪之虞，裁定羈押禁見。

事件延燒一周，警方破獲張敦量幕後的博弈集團「2580國際博弈娛樂城」，昨除陸續帶回昨天該集團的金主許姓夫妻及陳姓、顏姓幹部，也借提19歲的陳勁豪釐清案情，據悉，6日晚間張原與友人在北屯區崇德路的一間理K喝酒，後來想要續攤，找來李開車載著他與陳男欲前往西區向上路的卡拉OK，中途即發生車禍。

據悉，陳指出案發當天他與李的確架住宋男，但辯稱是為了「勸架」，要阻止張繼續對宋施暴，警方對其說法仍有存疑，還押後將繼續調查釐清案情。