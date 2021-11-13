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社會 社會焦點 保障人權

被指縱放瑪莎3煞　警方：2人押人未動手也是共同犯案

▲海神富少打人案，警方表示，一開始就是鎖定3人，不是1人。（圖／民眾提供）

▲海神富少打人案，警方表示，一開始就是鎖定3人，不是1人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

逢甲大學宋姓男大學生7日凌晨開車和人擦撞，竟被對方打成顱內出血，還好宋男昨天已恢復清醒，脫離危險期，警方表示，不論是傷害罪或是後來改成殺人未遂罪偵辦，警方一直都是鎖定3嫌，而非1人犯案，雖然函送，但都有派人跟監，才能在拿到拘票時在最快時間逮捕3嫌。

警方11月7日凌晨零點45分獲報，台灣大道、河南路口發生鬥毆，員警迅速在6分鐘內抵達現場，起因是宋姓男大生駕車變換車道時，不慎擦撞瑪莎拉帝自小客車，遭對方車上3名男子張敦量、李韋霖、陳勁豪圍毆，顱內出血送進加護病房治療。

警方到場時，已經沒有毆打情事，3嫌都辯稱沒有動手打人，而當時宋男意識清楚，但無法指認出誰動手，於是先將宋男送醫，並將3人帶回派出所偵辦，由於處理員警沒有看到有打架，認定3人非現行犯，於是以傷害罪嫌函送法辦。

宋男母親認為兒子都嚴重到住進加護病房，要求以重傷害罪名偵辦，警方後來請宋母提供醫院診斷書，發現宋男竟是顱內出血，於是當天下午傳喚3嫌到案複詢，改以殺人未遂偵辦，因為3人都有到場，警方沒有檢方拘票，無法扣押，因此製作完筆錄即讓3人回去。

警方將殺人未遂的卷宗在10日上午送交地檢署，且和檢察官討論案情，覺得3人供詞不一，為預防串供，於是發出拘票，下午一一逮捕，雖然3人在外面遊盪3天，但警方都有派人跟監，掌握行蹤，才會在拿到拘票後馬上抓到人。

至於宋母一直認為有警察說，動手的只有1人，只會偵辦1人，這過程可能是員警的表達讓宋母誤解，警方一開始就是偵辦3人，即使其中2人是左右押著宋男，但也是共同正犯。

此案是否涉及員警私縱人犯，不但警察內部已啟動調查，地檢署也分案偵辦，一切就交由司法判決。

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