台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

▲「弘旺」人力派遣公司才發生虐殺粗工案件，今又傳出老闆打傷鄰居，事後僅被「函送」處理。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

逢甲宋姓男大生日前遭瑪莎拉蒂3煞打傷，引發外界質疑警方沒在第一時間用「現行犯」逮捕張男等人。對此，國民黨市議員陳文政今（16日）揭露，市警局「縱放人犯不只一次！」，台中「弘旺」人力派遣公司上個月有多名員工殘忍虐殺蔣姓派遣粗工，沒想到公司負責人近日又將鄰居打到顱內出血，事後僅被「函送」處理，怒轟警察局長蔡蒼柏下台。

陳文政今天在台中市議會警消環衛業務質詢時指出，台中「弘旺」人力派遣公司10月28日發生多名員工殘忍虐殺蔣姓派遣粗工案件，屬於重大刑案，本該加強治安維護，不料公司負責人在11月8日又將鄰居打到顱內出血案件，而警方獲報後仍以「函送」處理，質疑是「粉飾太平、縱放人犯」。

▲陳文政要求警察局長蔡蒼柏下台。（圖／翻攝自Facebook／陳文政 台中市議員）

陳文政透露，事後收到傷者女兒求救，「不是才發生重大刑案，為什麼傷了人又可以放走？」令他震驚不已，決定將此事向台中市長盧秀燕反應，等到市長得知震怒後，警方才改為「移送」法辦，痛批台中市警察局長蔡蒼柏怕事才會導致不斷有人犯被縱放，明顯是不適任，應該下台負責。

針對弘旺人力派遣公司案，台中市第二分局表示，8日7時許接獲報案，表示弘旺公司有人2、3人打架情事，不過警方到場後雙方衝突就已結束，而現場一名莊姓男子臉部有撕裂傷被送醫救治。事後調查，雙方是因停車糾紛導致衝突，莊男表示自己遭到林姓負責人等3人毆打，並限制其人身自由。目前案件已完成蒐證調查，全案報請台中地檢署指揮偵辦中。

至於10月28日發生的蔣姓派遣粗工遭虐殺案件，因蔣男是弘旺公司下游包商員工，跟該公司並沒有直接關係，警方已將相關涉案犯嫌11名查緝到案，其中8名犯嫌並聲押獲准。

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