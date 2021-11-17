「不爽被超」攔車飆：屌什麼東西？　「球棒哥」到案了

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，11日下午2時許，他行經新豐台一線時遭到陌生男子持短球棒將他攔下，男子不滿他騎太快、超他車，怒罵「很屌？！騎很快！」，口頭警示後才將球棒放回置物箱後離去。影片曝光後，新竹縣警方也快速偵辦，目前犯嫌已到案說明，警方查扣球棒後正進行調查中。

▲臉書社團《新竹爆料公社》有貼文指出，新豐台一線有男子持短球棒攔車。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文指出，11月11日下午騎車行經新豐台一線路段時，突然被一名陌生男子攔下，對方從置物箱掏出一根短球棒，怒罵他「是什麼東西，很屌？！」，騎士錯愕回「我又沒幹嘛」，反而引來對方暴怒「你他媽的雞X！屌什麼！屌什麼東西，車很快喔！騎很快！」，男子罵完後才將球棒放回置物箱內離去。

▲警方說，目前已掌握嫌疑人身分及車號，正積極查緝嫌疑人到案說明。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

行車紀錄器全程錄下棒球男的瘋狂舉動，騎士也將蒐集資料帶往警局報案，並提告恐嚇和公然侮辱。

新湖分局副分局長吳文進表示，這起民眾行車糾紛已由機車騎士前往分局報案，經初步了解，嫌疑人1人持球棒，現場無聚眾滋事影片曝光後，目前犯嫌已到案說明，警方查扣球棒後正進行調查中。

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